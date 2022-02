Cryptosmart: Bitcoin ed Ethereum a portata di tutti

I sondaggi parlano chiaro: sempre più italiani guardano al mondo delle criptovalute e sempre di più iniziano ad approcciare questo mondo. Non sempre lo si fa con la dovuta consapevolezza, ma la conoscenza sta raggiungendo nuovi livelli e sempre più persone mettono gli asset crypto ai vertici delle proprie curiosità. Merito, e demerito, del gran parlare che Bitcoin ed Ethereum in primis hanno ottenuto durante i loro picchi di valore: ha aperto le porte ad un nuovo tipo di utenza, ma al tempo stesso non ha saputo offrire a tutti gli strumenti utili per investire con facilità e sicurezza in questo nuova nuova dimensione del denaro.

Il momento suggerisce un cambio di orizzonte nel quale la base di persone interessate alle criptovalute si sta moltiplicando e la necessità di servizi semplici e trasparenti diventa essenziale per offrire una risposta ideale a tutte le esigenze. Cryptosmart è la risposta italiana a questo tipo di orizzonte e la ricchezza dei servizi forniti apre davvero ad un nuovo modo di pensare le criptovalute e la loro utilità.

Cryptosmart: quel che è facile è valore

Cryptosmart è un progetto italiano che vuole offrire una risposta esattamente a quanti, di fronte alla volontà di approfondire la conoscenza delle criptovalute in massima sicurezza, intendono accedere ad uno strumento in grado di facilitare ogni passaggio e garantire così non soltanto l’acquisto di Bitcoin e simili, ma anche l’uso degli stessi in ottica di spesa. Questa caratteristica fa di Cryptosmart una piattaforma unica poiché in grado di gestire l’intera catena del valore della criptovaluta: acquisto, conservazione, gestione, spesa, trasferimento, il tutto con operazioni accessibili a chiunque.

Acquisto

Per operare un acquisto occorre anzitutto ricaricare il proprio Wallet, sia con Euro (tramite bonifico bancario), sia con altre criptovalute già detenute in precedenza. In quest’ultimo caso è sufficiente creare un indirizzo target associato al proprio account e quindi effettuare la transazione dal wallet privato a quello Cryptosmart.

Una volta caricato il valore sul wallet è possibile procedere con l’acquisizione delle criptovalute desiderate, seguendone il valore attraverso semplici grafici di trading (personalizzabili e di semplice lettura) per seguire l’andamento del proprio investimento. Per qualsiasi problema è disponibile un servizio non-stop di assistenza che diventa supporto e consulenza per ogni tipo di interrogativo possa sorgere durante la gestione del proprio portafoglio.

Vendita e spesa

L’apertura di un wallet è operazione completamente gratuita. L’assenza di barriere all’ingresso è ideale per quanti approcciano questo tipo di mercato per la prima volta, poiché sanno di non avere costi all’ingresso, né costi fissi, da dover affrontare. Le commissioni sono legate soltanto alle transazioni, arrivando fino ad un massimo dello 0,2%.

Cryptosmart Market è il valore aggiunto che gli utenti possono trovare sul proprio wallet: si tratta infatti di un vero e proprio ponte tra le criptovalute ed il mondo reale, attraverso Gift Card di valore tra 5 e 400 euro che possono essere utilizzate presso grandi player quali Ikea, Q8, Unieuro, Coin e altri ancora (e molti sono destinati ad aggiungersi). In fase di acquisto della Gift Card è sufficiente indicare il numero di telefono della persona che ne fruirà: il destinatario riceve un SMS con il PIN da utilizzare al momento dell’acquisto e tale valore potrà essere utilizzato tanto in negozio quanto sui servizi e-commerce relativi.

CSpay, invece, è un servizio riservato alle aziende per inviare e ricevere pagamenti “peer-to-peer” in criptovalute, anche incassando in moneta corrente quanto il cliente ha da parte sua pagato in criptovalute. L’integrazione è estremamente semplice e consente ad aziende di ogni dimensione di poter aprire con facilità ai pagamenti crypto (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin).

Pagamenti sicuri, transazioni certificate su blockchain e incasso immediato: una azienda non potrebbe chiedere di meglio per poter aprire le proprie porte anche a portafogli spesso famelici di nuovi mercati sui quali riversare il proprio valore. A scanso di dubbi, il servizio prevede zero costi di attivazione, zero costi di gestione e zero costi di apertura del conto Cryptosmart.

Cryptosmart: Bitcoin, Ethereum e altre

Cryptosmart fa dunque della facilità e della trasparenza i propri valori fondamentali, mettendoli sul tavolo per instaurare un rapporto di piena fiducia con quanti stanno investendo il proprio denaro nella dimensione crypto. Un’idea italiana, firmata da italiani (Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Alessandro Frizzoni, Fabio Persichetti, Alice Ubaldi e Massimo Zamporlini), con sede a Perugia e con servizio di assistenza completamente made in Italy.

Tra le criptovalute gestite vanno annoverate anzitutto Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), ma la piattaforma contempla altresì operazioni su molte altre quali Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) o Cardano (ADA). A facilità e trasparenza, insomma, si abbina altresì la libertà di scelta.