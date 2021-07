Il Green Pass sarà obbligatorio anche per i bambini?

Una domanda che si stanno ponendo in molti, complice la scadenza ormai prossima del 6 agosto, quando il Green Pass diventerà obbligatorio in Italia per accedere a locali pubblici e attività: il Certificato Verde sarà necessario anche per i bambini? Per chiarire questo punto, facciamo riferimento alla documentazione ufficiale.

Bambini e Green Pass: facciamo chiarezza

Il portale messo online dal Ministero rende noto che sono esentati dall'obbligo di esibire la Certificazione tutti coloro che per ragioni anagrafiche non possono ancora sottoporsi al vaccino e chi non può farlo per motivi di salute.

La Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Ancora, a quelli sotto i 6 anni che si trovano a viaggiare in Italia non è chiesto di sottoporsi ad alcun test.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. E quindi dalla relativa Certificazione.

Per saperne di più sul Green Pass, che ricordiamo sarà obbligatorio dal 6 agosto per accedere a determinati locali pubblici e attività (inclusi bar e ristoranti per i servizi al tavolo) invitiamo a consultare gli approfondimenti dedicati a come funziona, durata, tempistiche di rilascio e come averlo senza smartphone e PC.