Green Pass, record assoluto: quasi 3 milioni in un giorno

Mai erano stati erogati tanti Green Pass in una sola giornata. Il 30 dicembre è infatti quello che vede in assoluto il maggior numero di certificati verdi rilasciati con un aumento di quasi il 100% rispetto alla media dell'ultima settimana.

Sono esattamente 2.988.313 le certificazioni rilasciate nelle 24 ore, arrivando ad un totale pari a 177.307.905. Ma la buona notizia è soprattutto relativa al grafico seguente:

L'impennata di fine anno è relativa in modo particolare ai Green Pass scaricati a seguito dei ricevimento di un authcode legato ad un evento vaccinale. Dopo settimane in cui è stato il numero dei tamponi a trainare i certificati, ora l'exploit è legato invece soprattutto al numero di vaccinati entrante e tutto lascia supporre che il trend possa continuare: la nuova stretta costringe al vaccino per poter effettuare un gran numero di attività e soltanto avviando il percorso è possibile far proprio il certificato verde correlato. Un dato ad oggi non disponibile è il numero di certificati verdi rafforzati rispetto al numero dei certificati verdi base: sarebbe un dato estremamente interessante da esplorare poiché consentirebbe di capire quali platee possano accedere a luoghi e servizi per i quali sono richieste guarigione o pieno ciclo vaccinale.

I due strumenti più utilizzati per il download del Green Pass sono stati l'app IO (che chiude così in bellezza un anno cavalcato da protagonista) e Immuni (il cui andamento ha avuto sorte differente, pur arrivando ora a sfiorare i 19 milioni di download). Su Immuni sono in crescita anche le positività segnalate, mentre sembrano piatte le notifiche inviate: ciò testimonia un basso numero di contatti a rischio segnalati, segno evidente del fatto che il bassissimo tasso d'adozione dell'app l'ha ridotta all'irrilevanza.