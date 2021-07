Green Pass: cosa succede se mi ammalo di COVID-19?

Pubblichiamo questo articolo a tema Green Pass a scanso di equivoci, consapevoli che sarebbe (o dovrebbe essere) sufficiente il buon senso per rispondere alla domanda Cosa succede al mio certificato se mi ammalo di COVID-19? . Ovviamente: la validità viene meno.

COVID-19: cosa succede al Green Pass per chi si ammala?

Il quesito è preso in considerazione da un passaggio dell'informativa privacy pubblicata sul sito della Piattaforma Nazionale delegata alla gestione del Certificato Verde. Ecco quanto si legge nel documento.

… i dati relativi alla positività al SARS-Cov-2, successiva alla vaccinazione o guarigione da SARS-CoV-2, per la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e ancora in corso di validità.

In altre parole, per chi dopo aver ottenuto il Green Pass entrasse in contatto con il virus SARS-Cov-2 e sviluppasse la malattia COVID-19, la validità terminerebbe nel momento in cui venisse certificata la positività alla patologia e non alla sua naturale scadenza. Per ottenere una nuova certificazione sarà in seguito necessario accertare l'avvenuta guarigione.

Nell'informativa e nelle FAQ relative al Certificato Verde non si fa invece riferimento a ciò che accade in caso di isolamento, quando il cittadino è entrato in contatto con qualcuno risultato poi positivo ed è in attesa di effettuare il test. Un nodo che andrà necessariamente sciolto.