VerificaC19: quale smartphone per leggere i green pass?

Da oggi è disponibile su App Store e Google Play la nuova app ministeriale ufficiale per la lettura dei Certificati Verdi. Si tratta di una applicazione fondamentale per la chiusura del cerchio: così come il green pass certifica le condizioni essenziali per non nuocere alla salute pubblica (vaccinazione effettuata, tampone effettuato o avvenuta guarigione), VerificaC19 consente di leggere il certificato stesso e consentire l'accesso a luoghi o servizi.

Quale smartphone per usare VerificaC19?

VerificaC19, dunque, sarà un'app fondamentale per organizzatori di eventi, ristoratori, catering e quanti altri avranno a che fare con i Certificati durante le proprie attività professionali. L'app sarà importante ai varchi di ingresso, poiché consentirà di verificare rapidamente la bontà del certificato e consentire così l'accesso alle persone autorizzate. Per usarla sarà sufficiente utilizzare un dispositivo abilitato, ossia pressoché qualsiasi smartphone. Per maggior precisione abbiamo verificato i requisiti indicati sugli store:

Android

Versione 8.0 o successiva

Versione 8.0 o successiva iOS

Versione 12.1 o successiva (da iPhone 5S in poi)

I requisiti sono pertanto del tutto ampi. Allo smartphone è richiesto semplicemente che possa:

o potersi connettere almeno una volta al giorno (SIM o Wifi, purché possa sfruttare il traffico dati) utilizzare una videocamera posteriore per inquadrare e leggere il QR Code del Certificato

Non è necessario che lo smartphone resti costantemente connesso (elemento altrimenti limitativo in alcuni contesti d'uso), ma è necessario che l'app possa connettersi almeno una volta ogni 24 ore per garantire la bontà della certificazione. Tutte le aziende interessate dovranno dunque dotarsi di smartphone a basso costo che rispondano ai requisiti indicati. Quanto bisogna spendere? Poco. Se si vuole utilizzare uno smartphone dedicato, sarà possibile trovare soluzioni anche al di sotto dei 100 euro e presidiare così ogni varco con spesa minimale.