VerificaC19 anche su smartphone Huawei: come scaricarla da AppGallery

Sei un esercente e hai da tempo uno smartphone Huawei? Fino a ieri il tuo problema era che non avresti potuto usare il tuo smartphone per installare l'app VerificaC19 fondamentale per leggere i Green Pass. Il problema è però stato risolto: Huawei ha comunicato che da oggi l'app VerificaC19 è disponibile anche su Huawei AppGallery ed è pertanto accessibile da tutti quegli smartphone del produttore cinese che non hanno accesso a Google Play.

Puoi scaricare VerificaC19 da AppGallery QUI.

VerificaC19 su smartphone Huawei

Gli smartphone Huawei più datati hanno accesso regolare ai Google Services ed al marketplace delle applicazioni per Android, dunque VerificaC19 non è mai stata un problema. Per chi ha invece smartphone più recenti (spesso di altissima qualità) ha un parco app più limitato in virtù delle restrizioni imposte da Donald Trump alla collaborazione tra Google e Huawei, cosa che ha impedito l'accesso a Google Play ed alle app ivi contenute. Da oggi il problema dell'app per l'abilitazione dei Green Pass è però risolto.

VerificaC19 è l'app ufficiale del governo italiano per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19”, il cosiddetto Green Pass. In particolare, l'app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità del Green Pass attraverso la lettura del QR code del certificato effettuando una verifica in modalità offline, ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata e senza memorizzare o comunicare a terzi le informazioni scansionate, ma effettuando un accesso al backend della piattaforma nazionale “DGC”, dove sono disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare i Green Pass emessi a livello europeo. Per dotarsi dell'app VerificaC19, gli esercenti non dovranno fare altro che scaricare l'app tramite HUAWEI AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei che permette la ricerca e l'accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

La novità sarà sicuramente gradita a molti, perché ciò evita la necessità di acquistare un altro smartphone per poter assolvere alla lettura dei Green Pass nel proprio bar, ristorante o altro luogo presso cui il Certificato Verde rappresenta un requisito necessario per l'ingresso.

VerificaC19 può anche essere scaricato direttamente dalle piattaforme Play Store di Google (per chi possiede uno smartphone Android) e App Store di Apple (per chi possiede un iPhone).