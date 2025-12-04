Alpine Linux 3.23 disponibile con kernel 6.18

Il team al lavoro sul progetto comunitario ha annunciato la disponibilità generale di Alpine Linux 3.23. La distribuzione fa leva sul kernel 6.18 appena introdotto da Linux Torvalds nella sua incarnazione finale e subito designato LTS (Lont-Term Support). Per chi non ne è a conoscenza, si tratta di una piattaforma molto leggera in termini di risorse richieste e orientata alla sicurezza, basata su musl libc e Busybox. Non ha un ambiente grafico impostato di default, concedendo così agli utenti la massima libertà possibile in termini di personalizzazione, durante il processo di installazione e setup.

Le novità di Alpine Linux 3.23

Queste le altre componenti chiavi incluse, come riportato dall’annuncio sul sito ufficiale: GCC 15, LLVM 21, Node.js (LTS) 24.11, Rust 1.91, Valkey 9.0, ZFS 2.4.0-rc4, Crystal 1.18, Docker 29, .NET 10.0, GNOME 49, Go 1.25, ISC Kea 3.0, KDE Plasma 6.5.3, LXQt 2.3.0, OpenJDK 25, Perl 5.42, PHP 8.5, PostgreSQL 18, Qt 6.10, Sway 1.11.

L’elenco nasconde proprio alcune delle novità più importanti rispetto alle release precedenti, dagli ambienti desktop GNOME 49, KDE Plasma 6.5 e LXQt 2.3 al supporto per il compositor Wayland (Sway 1.11). C’è poi la versione 3 del package manager. Il changelog completo è disponibile nella documentazione.

Per il download di Alpine Linux 3.23 fare riferimento alle immagini disponibili sul sito ufficiale. È possibile scegliere quella giusta in base alla propria architettura hardware. Gli utenti che già hanno installato il sistema operativo possono affidarsi al comando apk upgrade --available .

Oltre a un’attenzione particolare per quanto riguarda la sicurezza e per la leggerezza (alcune edizioni richiedono solo 96 MB di RAM), la distro è apprezzata per la sua versatilità. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sul portale DistroWatch è 8,9/10. La versione precedente (3.22) è stata rilasciata a fine maggio. Può essere annoverata anche tra le valide alternative a Windows sui PC più datati, insieme ad esempio a Ubuntu, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora, AnduinOS, Linux Mint, MX, Oreon, Xubuntu, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, AlmaLinux, elemantary OS, BigLinux, Garudae Zorin OS.