pearOS, il ritorno della distro Linux che fa il verso a macOS

C’è una distribuzione Linux che si distingue dalle altre per una ragione particolare. È pearOS, creata inizialmente dallo sviluppatore francese David Tavares e ora curata dal rumeno Alexandru Balan. Non senza una dose di ironia, fa il verso a macOS, trasformando la celebre mela morsicata in una pera. La nuova versione NiceC0re 25.12 è appena stata rilasciata e porta con sé diversi cambiamenti che vale la pena segnalare.

Le novità di pearOS NiceC0re 25.12

Basata su Arch, fa leva sul kernel 6.17 e ha in dotazione l’ambiente desktop KDE Plasma 6.5.3 in un’edizione altamente personalizzata. L’intento è quello di emulare il look del sistema operativo dei Mac, ma al posto dell’interfaccia Liquid Glass (introdotta da Apple con Tahoe 26) in questo caso c’è Liquid Gel. Questa la descrizione fornita.

Scopri la magia di Liquid Gel, che trasforma il tuo desktop in un’interfaccia viva e pulsante. Ogni finestra, ogni pannello, ogni elemento diventa una tela interattiva che risponde al tuo tocco e ai tuoi movimenti.

Un’altra novità degna di nota riguarda la dotazione dell’installer Electron. Per il download di pearOS NiceC0re 25.12 è possibile far riferimento al sito ufficiale, dove è stata caricata l’immagine ISO da 3,03 GB. I requisiti minimi richiesti per l’installazione e l’utilizzo sono alla portata dei computer meno recenti: qualsiasi processore almeno dual core con supporto all’architettura 64 bit, 4 GB di RAM e 25 GB di spazio libero e una pendrive da 4 GB o più per il setup.

Aggiungiamo anche questa distribuzione Linux all’elenco di quelle da prendere in considerazione se si sta abbandonando l’ecosistema Windows. Molti lo stanno facendo, dopo l’addio a W10 imposto da Microsoft a metà ottobre. Tra le altre alle quali abbiamo dedicato articoli di approfondimento nelle ultime settimane ci sono Ubuntu, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora Linux, Zorin OS, AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, EndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux, Garuda Linux, ObsidianOS, Nitrux, Alpine Linux e Pop!_OS.