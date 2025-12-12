Pop!_OS 24.04 LTS arriva con COSMIC: addio GNOME

Tagliando i ponti con il passato, il team System76 al lavoro sul progetto annuncia la disponibilità di Pop!_OS 24.04 LTS. La nuova versione della distribuzione Linux cambia pelle, abbandonando l’ambiente desktop GNOME per passare a COSMIC, come anticipato a fine settembre con il via alla fase beta. È l’alternativa sviluppata internamente, con approccio open source e potendo contare sul contributo della community.

COSMIC atterra su Pop!_OS 24.04 LTS

Il CEO e fondatore Carl Richell descrive l’incarnazione Epoch 1 di COSMIC come una rampa di lancio , in cui modularità e personalizzazione sono caratteristiche fondamentali. Un progetto che crescerà, ma che fin da subito può contare su basi solide come l’integrazione di funzionalità per la gestione avanzata delle finestre, degli spazi di lavoro, delle configurazioni con più monitor, di layout e temi.

Per vent’anni abbiamo distribuito computer Linux. Per sette anni abbiamo sviluppato la distribuzione Linux Pop!_OS. Tre anni fa è diventato chiaro che avevamo raggiunto il limite del nostro potenziale attuale e che dovevamo creare qualcosa di nuovo. Oggi, abbiamo superato quel limite con il rilascio di Pop!_OS 24.04 LTS con l’ambiente desktop COSMIC.

Ambiente desktop a parte, la base software è Ubuntu 24.04 LTS con kernel 6.17. Non mancano miglioramenti per quanto riguarda la compatibilità hardware e una dotazione software che di default include Firefox, Thunderbird, LibreOffice e molte altre utility.

Per il download delle immagini di Pop!_OS 24.04 LTS (il peso della versione standard è 2,76 GB) rimandiamo alle pagine del sito ufficiale. I requisiti richiesti sono alla portata dei computer meno recenti: 4 GB di RAM, 16 GB di spazio libero e un qualsiasi processore con supporto all’architettura 64 bit.

È tra le distribuzioni Linux che nell’ultimo periodo sono riuscite a catalizzare l’attenzione, grazie all’abbandono di Windows 10 da parte di Microsoft. Tra le altre, vale la pena citare Ubuntu, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora Linux, Zorin OS, AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, , Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, EndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux, Garuda Linux, ObsidianOS, Nitrux e Alpine Linux alle quali abbiamo dedicato articoli di approfondimento.