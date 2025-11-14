 Mondo Linux: Tails 7.2 in download con Tor Browser 15
La nuova versione del Tor Browser e il passaggio al kernel aggiornato sono inclusi nell'ultima distribuzione di Tails, ora disponibile.
Informatica Sistemi operativi
Il team al lavoro sul progetto ha annunciato la disponibilità di Tails 7.2 con kernel 6.12.57. Si tratta di una sulla distribuzione Linux portatile, che può essere eseguita direttamente da unità USB o DVD, dunque senza richiedere una vera e propria installazione tradizionale. È particolarmente adatta a chi necessità una tutela in più per privacy e anonimato così come per aggirare ogni forma di censura.

Tails si aggiorna alla versione 7.2

Rispetto alla versione 7.1 distribuita un mese fa, il Tor Browser integrato è stato aggiornato alla release 15.0.1 basata su Firefox 140, da cui eredita funzionalità come le schede verticale, i gruppo di tab e una barra dell’indirizzo ridisegnata. C’è anche l’update del client Thunderbird per le email che passa alla 140.4.0. Altri cambiamenti riguardano la rimozione di Root Console e la correzione di un alcuni bug.

Tor Browser in esecuzione su Tails

La piattaforma si basa su Debian con ambiente desktop GNOME. Per quanto riguarda i software, oltre a quelli già citati sono presenti KeePassXC per la gestione delle credenziali, la suite LibreOffice per l’ufficio, OnionShare per la condivisione dei contenuti, Metadata Cleaner per rimuovere i metadati dai file e altri ancora.

Per il download è possibile far riferimento al sito ufficiale. L’aggiornamento dalle release precedenti 7.0 e 7.1 può essere eseguito in automatico.

Una curiosità che forse non tutti sanno: l’acronimo Tails si legge per esteso The Amnesic Incognito Live System. Il nome è già di per sé una dichiarazione di intenti, promette infatti di preservare anonimato e privacy degli utenti, contro ogni forma di sorveglianza. Il progetto si sostiene con le donazioni.

Sei alla ricerca di un OS alternativo a Windows? Dai un’occhiata ai nostri articoli di approfondimento dedicati a Ubuntu, KubuntuopenSUSEDebian, Fedora LinuxZorin OSAnduinOS, MX Linux, Linux Mint, , Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OSEndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux, Garuda Linux, ObsidianOS, Nitrux e ChromeOS Flex.

Fonte: Tails

Pubblicato il 14 nov 2025

