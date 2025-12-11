Linux: Tails 7.3.1 corregge una vulnerabilità di sicurezza

Trascorso poco più di un mese dalla distribuzione della release 7.2, il team al lavoro sul progetto Tails ha reso nota la disponibilità della nuova versione 7.3.1. Per chi non ne è a conoscenza, si tratta di una distribuzione Linux portatile, che può essere eseguita direttamente da unità USB o DVD (senza installazione), confezionata con un’attenzione particolare alla tutela della privacy e all’anonimato online durante la navigazione.

Subito la 7.3.1, Tails salta la versione 7.3

Il changelog completo elenca tutte le novità introdotte, tra le quali spiccano gli aggiornamenti di Tor Browser (15.0.3), del client Tor (0.4.8.21) e di Thunderbird (140.5.0) per la gestione della posta elettronica. Il fatto che si sia passati dalla 7.2 alla 7.3.1, saltando a piè pari la 7.3, è spiegato dalla necessità di intervenire su una vulnerabilità di sicurezza. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale.

Oggi pubblichiamo la versione 7.3.1 anziché la 7.3, perché è stata corretta una vulnerabilità di sicurezza in una libreria software inclusa in Tails durante la preparazione della versione 7.3. Abbiamo riavviato il processo di rilascio per includere questa correzione.

Non sono state rilasciate informazioni più dettagliate in merito alla falla individuata che ha richiesto l’intervento. Gli utenti che stanno già usando Tails (per esteso si legge The Amnesic Incognito Live System) possono effettuare l’aggiornamento diretto da 7.0 o versioni successive alla nuova 7.3.1. In alternativa è possibile seguire le istruzioni per procedere con la modalità manuale. Per il download delle immagini fare riferimento al portale dedicato.

