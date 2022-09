Netflix ti annoia? Le migliori alternative (anche gratis)

Netflix è uno tra i servizi streaming più popolari, soprattutto in Italia dove ha raggiunto i 9,2 milioni di utenti nel primo trimestre del 2022 (secondo i dati Agcom). Numeri davvero altissimi, che lo premiano con la medaglia d’oro nel nostro Paese. Tuttavia, in seguito all’annuncio del colosso dello streaming di voler aumentare i prezzi dei propri abbonamenti, non sono stati in pochi a storcere il naso. Tanto da spingere gli utenti a cercare soluzioni alternative, che vengano incontro alle loro esigenze per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo/servizi offerti. In questo articolo oggi ti segnaleremo le migliori alternative a Netflix, anche gratuite, e come ottenere il massimo dalla piattaforma che sceglierai.

Alternative a Netflix gratuite

Se sei stanco di pagare un abbonamento, il nostro consiglio è di scegliere una delle piattaforme gratuite disponibili. Naturalmente non potrai più vedere film e serie TV esclusive di Netflix, ma avrai comunque a disposizione molte ore di intrattenimento a costo zero. Tra le principali ci sono:

Rai Play , legata a doppio filo alla programmazione Rai che propone contenuti esclusivi suddivisi per genere e categorie

, legata a doppio filo alla programmazione Rai che propone contenuti esclusivi suddivisi per genere e categorie Mediaset Play , proprio come la controparte Rai anche qui è possibile visualizzare programmi trasmessi sui canali della rete

, proprio come la controparte Rai anche qui è possibile visualizzare programmi trasmessi sui canali della rete Rakuten TV è improntato principalmente sul cinema, ma nel suo ampio catalogo offre anche serie TV. Tuttavia, alcuni contenuti sono disponibili soltanto dietro abbonamento

è improntato principalmente sul cinema, ma nel suo ampio catalogo offre anche serie TV. Tuttavia, alcuni contenuti sono disponibili soltanto dietro abbonamento Pluto TV si differenzia perché non soltanto propone un catalogo di film e serie TV (anche recenti), ma permette di visualizzare alcuni canali TV in streaming

si differenzia perché non soltanto propone un catalogo di film e serie TV (anche recenti), ma permette di visualizzare alcuni canali TV in streaming VVVID e CrunchyRoll sono invece due piattaforme orientate principalmente al mondo dell’animazione, specialmente quella giapponese. Entrambe propongono contenuti gratuiti

Alternative a Netflix a pagamento

In alternativa, puoi scegliere uno dei tanti servizi streaming che offrono contenuti a pagamento tramite un abbonamento. I principali sono:

Amazon Prime Video e il suo vastissimo catalogo di film, anime, serie TV e molto altro. Gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime, che possono beneficiare di altri vantaggi come spedizioni gratuite

e il suo vastissimo catalogo di film, anime, serie TV e molto altro. Gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime, che possono beneficiare di altri vantaggi come spedizioni gratuite Disney+ è perfetto invece per gli amanti dei film Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, ma offre anche altri contenuti come documentari firmati National Geographic

è perfetto invece per gli amanti dei film Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, ma offre anche altri contenuti come documentari firmati National Geographic NOW TV è la piattaforma streaming di Sky e raccoglie il meglio di programmi e serie TV senza che sia necessario acquistare una parabola o un decoder satellitare. Offre sia contenuti on-demand che in diretta

è la piattaforma streaming di Sky e raccoglie il meglio di programmi e serie TV senza che sia necessario acquistare una parabola o un decoder satellitare. Offre sia contenuti on-demand che in diretta Hulu. Un’eccezione, dal momento che Hulu non è disponibile in Italia, ma si tratta comunque di una delle più importanti piattaforme di streaming esistenti

Come accedere a Hulu (o cataloghi esteri) dall’Italia

Tra le proposte di abbonamento alternative abbiamo indicato anche Hulu, pur non essendo accessibile dall’Italia. In realtà, esiste un modo per aggirare questo limite geografico: utilizzare una VPN. Lo stesso “trucchetto” permette anche di accedere a cataloghi esteri nelle altre piattaforme streaming, come Amazon Prime Video. Noi ti consigliamo Atlas VPN, una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Atlas VPN è uno tra i servizi più economici: grazie alla promozione in corso, accessibile a questo link, il piano biennale è in offerta a soli 1,81 euro al mese. Inclusi nel prezzo ben 750 server ad alta velocità, che permettono all’utente di scegliere una località e far credere alla piattaforma streaming di essere collegati da un altro luogo, beneficiando al tempo stesso dei rigorosi protocolli di sicurezza e crittografia adottati da Atlas VPN.

