Come vedere Mare Fuori in streaming dall'estero

Sono disponibili su Rai Play, la piattaforma di streaming gratuita della Rai, le prime 6 puntate di Mare Fuori 4, una delle principali novità del settore delle Serie TV di questa prima parte di 2024. Si tratta di una vera e propria anteprima della nuova stagione: le restanti 6 puntate saranno poi trasmesse da Rai 2 a partire dal 14 febbraio.

Per guardare Mare Fuori 4 in streaming dall’estero è necessario utilizzare una VPN, per aggirare il blocco all’accesso applicato da Rai Play a chi si trova fuori dall’Italia. Con una VPN, infatti, è possibile scegliere un server situato in Italia per geolocalizzare il proprio IP. Si tratta di un’operazione semplicissima.

La VPN giusta su cui puntare è PrivateVPN.

Mare Fuori in streaming dall’estero: la guida per vedere gli episodi

La VPN in questione è ottimizzata lo streaming dei contenuti multimediali e mette a disposizione dei suoi utenti un network composto da centinaia di server sparsi in tutto il mondo. Dopo aver attivato il servizio, basta scaricare l’app di PrivateVPN (disponibile per tutte le piattaforme) e scegliere un server italiano.

A questo punto, per guardare Mare Fuori 4 in streaming è sufficiente collegarsi a Rai Play e avviare la visione, esattamente come avviene quando ci si trova in Italia. Questo “trucco” è utilizzabile anche per guardare altri contenuti.

