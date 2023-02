Mare Fuori in streaming: guarda tutti gli episodi

Mare Fuori è senza alcun dubbio una delle serie più seguite e discusse del momento. Ambientata in un immaginario carcere minorile di Napoli, racconta le storie dei ragazzi detenuti e quelle del personale che vi presta servizio. Una produzione tutta italiana, curata da Rai Fiction e Picomedia, distribuita anche all’estero in Francia, Germania, Scandinavia e Spagna.

Come vedere in streaming la serie Mare Fuori

Hai la possibilità di guardare tutti gli episodi sulla piattaforma RaiPlay, completamente gratis. In alternativa, le stagioni 1 e 2 sono disponibili in streaming su Netflix, come parte del pacchetto Intrattenimento Plus di Sky che include inoltre i contenuti di Sky TV, Sky Cinema e Paramount+ a un prezzo speciale. Senza anticipare altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler, ecco le due sigle.

Giovani napoletani esplorano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare.

Nel cast di attori trovano posto Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani, Carolina Crescentini, Artem, Antonio De Matteo, Matteo Paolillo, Serena De Ferrari e Giacomo Giorgio. Alla regia ci sono Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, mentre la sceneggiatura è curata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu. Tra i punti di forza anche le musiche affidate al compositore Stefano Lentini.

Il successo di pubblico e critica fin qui ottenuto da Mare Fuori ha già spinto a confermare la realizzazione delle prossime stagioni: si arriverà dunque almeno fino alla sesta. Al momento non sono state rese note le tempistiche necessarie per la distribuzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.