Come vedere RaiPlay all'estero senza blocchi

I contenuti di RaiPlay all’estero sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Questo diventa un problema soprattutto quando si è fuori dall’Italia, sia per lavoro o per una vacanza, e si vuole guardare un programma o un evento trasmesso sulla Rai. Per fortuna, esiste una soluzione.

Per vedere RaiPlay all’estero occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico grazie alla navigazione privata in incognito. Ad ora la migliore è NordVPN, che ha dimostrato di essere non solo la VPN con la connessione Internet più veloce, ma anche la più sicura.

Come vedere RaiPlay all’estero

La visione all’estero di RaiPlay in streaming richiede l’attivazione di una VPN e la scelta di un server VPN situato in Italia in modo da simulare una connessione dal nostro Paese.

In queste ore i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63% e tre mesi aggiuntivi in regalo. La promozione online è disponibile su questa pagina.

Una volta sottoscritto il piano desiderato, occorre scaricare l’app di NordVPN sul dispositivo dove si intende usare la VPN, accedere con le proprie credenziali e scegliere un server VPN situato in Italia così da far credere al fornitore di rete di essere collegati dall’Italia. Con questo semplice “trucco” si è in grado di superare il blocco geografico e avere accesso liberamente a tutti i contenuti di RaiPlay o di qualsiasi altro servizio streaming anche quando ci si trova fuori dai confini.

Ciò può tornare molto utile ad esempio per assistere ai più grandi eventi dal vivo, come il Festival di Sanremo, i migliori eventi sportivi, come le ATP Finals di tennis, oppure i programmi più seguiti sulle reti Rai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.