Quando si è all’estero, la maggior parte dei contenuti trasmessi dalla piattaforma RaiPlay non sono accessibili. Questo succede a causa del blocco geografico imposto dai provider di rete alla visione dei contenuti i cui diritti di trasmissione valgono solo entro il territorio italiano.

Esiste però una soluzione: per vedere RaiPlay in diretta in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche quando si è fuori dall’Italia. Tra i migliori servizi oggi disponibili segnaliamo NordVPN, in promo in questi giorni a 3,99 euro al mese per 24 mesi (con in più 3 mesi gratuiti da regalare a un proprio amico).

Come vedere RaiPlay in diretta in streaming dall’estero: la guida

Per la visione in diretta in streaming di RaiPlay dall’estero occorre attivare una VPN.

Il punto di riferimento è NordVPN, per via di una velocità di connessione più alta rispetto a quella offerta dalla concorrenza, e per le numerose funzionalità di sicurezza (una su tutte Threat Protection).

Tra le altre cose, puoi approfittare della promo in corso per sottoscrivere il piano di due anni a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, beneficiando di ulteriori 3 mesi gratis da regalare a un tuo amico.

Una volta che hai completato la sottoscrizione, scarica l’applicazione NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare RaiPlay, dopodiché effettua l’accesso al tuo account. Il passaggio successivo prevede la selezione di un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e superare così il blocco geografico.

È tutto: ora non resta che aprire l’app RaiPlay e godersi uno dei tanti contenuti disponibili all’interno della piattaforma. Anche dall’estero.