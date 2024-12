I migliori website builder per creare siti web senza programmare

Quante volte sarà capitato di avere un’idea geniale per un sito web, ma di doverci rinunciare perché non si sapeva programmare… Chi si è trovato o si trova in questa situazione, non deve più strapparsi i capelli. Mai sentito parlare di website builder? Sono strumenti intuitivi che guidano passo passo nella creazione di un sito web completo e funzionante. Permettono quindi di realizzare il sito dei propri sogni in modo facile, senza bisogno di scrivere una sola riga di codice!

Che cos’è un website builder e cosa si può fare

Mettiamo il caso si voglia creare un sito web, ma di non avere la più pallida idea di come si faccia. Immaginiamo anche di essere a completo digiuno di codice, di HTML, CSS e tutte quelle cose da nerd. È qui che entrano in gioco i website builder!

Un website builder è praticamente come un Lego per siti web. Mette a disposizione tutti i pezzettini già pronti, e l’utente deve solo metterli insieme secondo i propri gusti. Niente codice, niente stress. Basta trascinare e rilasciare elementi sulla pagina, un po’ come quando si fa un collage.

Come funziona? Il primo step è aprire il proprio website builder preferito. Di solito si fa tutto online, non è necessario scaricare nulla. E qui inizia la magia:

Scegliere un modello: si vuole creare un sito per il proprio ristorante? Per il proprio blog di gattini? C’è un modello per tutto.

Personalizzare il layout : Si vuole cambiare colore allo sfondo o spostare il menu? Si può fare. Con un website builder ciascun utente è il capo di se stesso.

Aggiungere i contenuti : I website builder hanno strumenti per aggiungere testi, immagini, video e tutto quello che si vuole.

Pubblicare il sito: quando si è soddisfatti del risultato, basta cliccare sul pulsante "Pubblica" e voilà, il sito è online, visibile a tutti.

I vantaggi del website builder

Il bello dei website builder è che sono facili da usare, anche per chi non ne capisce nulla di web design. Non si deve per forza imparare linguaggi di programmazione o spendere una fortuna per un professionista. Basta un po’ di tempo, un po’ di creatività e il gioco è fatto. Certo, magari non si avrà un sito super personalizzato come quelli delle grandi aziende. Ma per iniziare va più che bene. E molti website builder hanno anche funzioni avanzate se si vuole qualcosa di più.

I 6 migliori website builder del 2025 per creare siti senza codice

I website builder sono piattaforme online che permettono di creare e gestire un sito web in modo facile e veloce, anche senza competenze tecniche. Offrono modelli (template) grafici già pronti per diversi tipi di sito (portfolio, blog, e-commerce, ecc.). Hanno inoltre, un editor drag & drop con cui scegliere layout, inserire testi, immagini, ecc. semplicemente trascinando gli elementi con il mouse. Di solito forniscono anche hosting, dominio e gestione sito chiavi in mano.

1. Pineapple Builder

Pineapple Builder, un website builder guidato dall’AI pensato per imprenditori e proprietari di aziende con poco tempo a disposizione. Questo tool offre suggerimenti intelligenti, analisi approfondite e design personalizzati, il tutto senza dover scrivere codice.

Con Pineapple Builder si può ottimizzare il proprio sito per i dispositivi mobili, sfruttare strumenti SEO integrati e persino aggiungere opzioni di pagamento. E non ci si deve preoccuparvi di hosting e sicurezza, perché penserà a tutto Pineapple Builder.

2. Bullet

Bullet è un website builder unico nel suo genere perché basato su Notion. Per chi ama questo popolare strumento di produttività, Bullet farà al caso suo. Permetterà, infatti, di trasformare le proprie pagine Notion in blog, corsi online, portfolio e molto altro ancora.

Bullet offre template preconfezionati, ottimizzazione SEO, analisi dettagliate e la possibilità di collaborare con il proprio team direttamente in Notion. Si potrà personalizzare ogni aspetto del proprio sito web e pubblicarlo in pochi clic.

3. HelpKit

HelpKit è uno strumento no-code che trasforma le pagine Notion in un centro assistenza clienti completo e professionale. Si possono scrivere gli articoli di supporto direttamente in Notion e HelpKit si occuperà di ospitarli e ottimizzarli per i motori di ricerca.

Con HelpKit si può personalizzare il branding del proprio centro assistenza, scegliere tra diversi layout accattivanti, incorporare widget, utilizzare un dominio personalizzato, offrire la ricerca full-text e persino aggiungere un chatbot AI che risponderà alle domande dei clienti basandosi sui propri documenti. Il supporto clienti non è mai stato così facile.

4. Hostinger

Hostinger offre un servizio completo, perfetto anche per i principianti. Con Hostinger si può scegliere tra diverse opzioni di hosting, ma la vera chicca è il website builder. Con il sistema drag-and-drop, si possono scegliere gli elementi che servono (testi, immagini, bottoni) e posizionarli dove si vuole nella pagina. Inoltre, la piattaforma mette a disposizione un sacco di template già pronti, per ogni settore. Basta scegliere quello che piace di più e personalizzarlo come si vuole. Ma non è finita qui. Hostinger si occupa anche al posizionamento sui motori di ricerca, con tool SEO integrati. E se si vuole aggiungere un e-commerce o un blog al sito, si può fare in pochi clic.

5. Webstudio

Webstudio è una potente piattaforma open-source per lo sviluppo visuale di siti web e web app responsive. Webstudio traduce il CSS in modo visivo, permettendo a chiunque di creare siti accattivanti senza scrivere codice.

Con Webstudio si avrà il pieno controllo e la proprietà dei dati, ci si potrà sbizzarrire con la propria creatività e creare siti ad alte prestazioni in modo intuitivo. Inoltre, l’integrazione della modalità vocale e le funzioni AI aiuta a velocizzare il processo di sviluppo. Questa piattaforma è la scelta ideale per designer e sviluppatori che vogliono risultati professionali senza rinunciare a flessibilità e collaborazione.

6. GoDaddy

GoDaddy è uno dei più grandi registrar di domini al mondo. Ma non si ferma qui. Offre anche un website builder per creare siti web in modo facile e veloce. Grazie all’interfaccia drag-and-drop, basta semplicemente trascinare gli elementi che si vuole (testi, immagini, bottoni) e posizionarli dove si preferisce. La piattaforma mette a disposizione una serie di template già pronti, creati da professionisti. Sono ottimizzati sia per i computer che per i dispositivi mobili, così il sito sarà sempre al top. Se si vuole vendere prodotti o servizi online, il website builder include anche funzionalità di e-commerce. La piattaforma include anche strumenti di marketing digitale e SEO per promuovere il sito e migliorarne la visibilità sui motori di ricerca.