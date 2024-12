La top 7 dei migliori website builder AI nel 2025

I website builder basati sull’intelligenza artificiale sono strumenti fantastici per creare il proprio sito velocemente, senza scrivere una sola riga di codice. Attenzione però, non sono tutti uguali. Alcuni potrebbero non essere adatti ai principianti o offrire meno flessibilità rispetto ad altri.

Cosa sono i website builder AI

Creare un sito web sembra un’impresa titanica, soprattutto se non si hanno competenze tecnica. Oggi però, esistono strumenti che permettono anche chi non è un web designer provetto, di realizzare un sito di successo. Stiamo parlando dei i cosiddetti “website builder AI“, dei costruttori di siti web basati sull’intelligenza artificiale.

In genere, basata inserire poche e semplici informazioni sul tipo di sito che si vuole creare, ad esempio per un ristorante, un negozio online o uno studio professionale. L’intelligenza artificiale farà alcune domande mirate per capire meglio gli obiettivi e poi, come per magia, genera in pochi secondi una proposta completa per il proprio sito.

L’aspetto più interessante, è che questi questi programmi sono in grado di imparare dalle risposte degli utenti e creare un sito su misura, con tanto di nome dominio, spazio hosting, grafica accattivante, testi ben scritti e immagini pertinenti. E se qualcosa non convince fino in fondo, si può facilmente modificare a proprio piacimento.

Non serve quindi essere degli esperti di programmazione per avere un sito professionale e personalizzato. Con questi website builder AI anche chi parte da zero può creare un progetto online in tempi veramente molto brevi.

I migliori 7 website builder AI per creare il sito in un lampo

1. Hostinger: il più conveniente

Per chi vuole risparmiare tempo e denaro, Hostinger è la soluzione migliore. Questo website builder AI, facile da usare anche per i principianti, ha tutto ciò che serve: dominio personalizzato gratuito, email, strumenti SEO, integrazioni per e-commerce e marketing. Tutto gestibile da un unico posto.

Basta compilare un modulo, rispondere ad alcune domande e l’AI creerà un sito su misura in pochi minuti. Si vuole aprire un sito per una caffetteria? Nessun problema, l’AI Builder genererà un modello basato sulle proprie indicazioni. Naturalmente, si potranno sempre apportare modifiche con l’editor drag and drop, semplicissimo da usare. last but not least, Hostinger offre anche un logo maker per creare loghi personalizzati, ma richiede l’acquisto di un pacchetto di crediti (50 crediti a 5 dollari).

2. Durable: perfetto per l’e-commerce

Durable è l’ideale per creare un semplice sito e-commerce in pochi minuti. Anche in questo caso, è sufficiente rispondete a poche domande perché il website builder AI generi un sito professionale, includendo automaticamente moduli di contatto e pulsanti social per semplificare il design. Ogni sezione è personalizzabile con l’editor per adattarla secondo i propri gusti. Durable offre anche strumenti AI per generare contenuti, analisi del sito, gestione delle relazioni personalizzate e funzioni di fatturazione. Perfetto per i siti web aziendali.

3. 10Web: l’asso nella manica per WordPress

10Web ha un editor a blocchi basato su Elementor per creare siti WordPress. Questo website builder AI vanta funzioni di sicurezza avanzate, ottimizzazione del back-end e altri strumenti per garantire un sito WordPress funzionale e dall’aspetto professionale. Ideale per chi vuole creare facilmente un nuovo design e migliorarne le funzionalità con plugin aggiuntivi.

Ad esempio, integrando WooCommerce si può trasformare il sito in un negozio online. 10Web può anche importare pagine esistenti in un nuovo design per velocizzare il processo. L’assistente AI genera contenuti SEO per landing page, post del blog e altro ancora.

4. GetResponse: non solo email marketing

GetResponse è famoso per l’email marketing, ma offre anche un website builder AI con funzioni e-commerce e un supporto completo. La piattaforma ha una suite di funzionalità specifiche per le esigenze dell’e-commerce, con piani premium che includono il recupero del carrello abbandonato e l’automazione degli ordini.

GetResponse si distingue per gli strumenti di marketing che aumentano il tasso di conversione del sito web, come le funzioni di email marketing, i funnel personalizzati e il targeting delle campagne. Avere tutti questi strumenti in un unico posto semplifica notevolmente la gestione.

5. Wix ADI: il migliore gratuito e in italiano

Wix ADI è un’ottima opzione gratuita. A dirla proprio tutta, Wix è stato uno dei primi a utilizzare questa tecnologia. Genera gli elementi di design in base a un sondaggio utente per creare rapidamente siti personalizzati. Basta selezionare il tipo di sito, le funzionalità desiderate (moduli, casella commenti, chat dal vivo), scegliere un tema e il design della home page, aggiungere le pagine ed è fatta.

Il punto di forza di Wix è la flessibilità: con le app Wix si possono aggiungere ulteriori funzionalità. L’unico neo è la difficoltà nel cambiare modello una volta selezionato e costruito il sito. Questo potrebbe essere un problema se si vuole rinnovare il marchio o apportare modifiche significative al design.

6. TeleportHQ: il paradiso della personalizzazione

TeleportHQ è il top per chi punta tutto sulla personalizzazione. Invece di fare domande, analizza il wireframe e lo trasforma in un modello. Permette di aggiungere facilmente codice HTML e CSS personalizzato per modificare qualsiasi parte del sito. E se si ha poca esperienza di codifica, si può sempre generare codice HTML e CSS con ChatGPT! C’è anche un editor per personalizzare il sito manualmente, ma le opzioni sono limitate. TeleportHQ è la scelta ideale per i designer (sì, quindi sarebbe meglio avere un po’ di esperienza in questo campo) che vogliono un controllo granulare sull’aspetto del sito.

7. Hocoos: semplicità e funzionalità in un unico strumento

Hocoos colpisce per la sua interfaccia intuitiva e la sua esperienza utente. Si può creare un sito web rispondendo a 8 semplici domande. Tra le funzionalità principali ci sono un sistema di prenotazione integrato, la possibilità di aprire un negozio online e di avere un blog. Dopo essersi registrati, si dovrà rispondere ad alcune domande sulla categoria del proprio sito, sui servizi che offre, sulla posizione dell’attività e il nome. Infine, si possono evidenziare tre aspetti unici della propria attività e scegliere come gli utenti possono mettersi in contatto.

E voilà, in pochi secondi Hocoos genera un sito web completo, con una homepage accattivante, call-to-action, servizi e altre sezioni. Si può scegliere tra diversi stili, combinazioni di font e palette di colori. Una volta creato il sito, si può modificare ogni elemento, aggiungere pagine e gestire il proprio negozio online. Hoocus è facile da usare, perfetto per i principianti. Forse manca un po’ di flessibilità per esigenze più avanzate, ma per la maggior parte delle persone è più che sufficiente per mettere online il proprio sito in poco tempo.