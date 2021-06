Le funzionalità irrinunciabili per la scelta di un Hosting professionale

Un sito Web aziendale richiede un hosting Web professionale e flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze di un’attività economica orientata alla crescita. I costi elevati di alcune configurazioni spesso scoraggiano gli imprenditori dall’investire sulla propria presenza online, sono però disponibili alcune soluzioni con caratteristiche tecniche di livello elevato in grado di garantire un rapporto ottimale tra funzionalità disponibili, performance e prezzi.

A questo proposito è possibile valutare l’offerta di OVHcloud, azienda europea leader nel settore del Cloud e del Web hosting, che con il suo piano Hosting Pro consente alle aziende di realizzare un sito Web professionale tramite i CMS più utilizzati in rete: WordPress, Drupal e Joomla!.

I moduli per queste applicazioni sono infatti preinstallati e consentono di sviluppare le pagine Internet del proprio progetto online in pochi minuti, incrementando la visibilità di un’impresa e le occasioni di contatto con i clienti.

Caratteristiche del piano Hosting Pro

Oltre alla possibilità di sfruttare da subito un CMS pronto all’uso, il piano Hosting Pro di OVHcloud offre la registrazione di un nome a dominio, 250 GB di spazio su disco condiviso con accesso FTP e Multi FTP, supporto a IPv6 e geolocalizzazione IP, fino a 100 account di posta elettronica, un certificato SSL Let’s Encrypt per le connessioni sicure su HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), traffico illimitato per rimanere sempre operativi indipendentemente dal numero di utenti che accedono al sito Web e statistiche dettagliate sugli accessi.

Nome del dominio gratuito

OVHcloud offre a scelta un dominio .it, .com oppure .eu gratis il primo anno sia per la creazione che per il trasferimento e rinnovabile al prezzo annuale dell’estensione selezionata. Tale offerta non è però valida per le estensioni con trasferimento gratuito.

La scelta dell’estensione più adatta al proprio progetto dipende dalle caratteristiche dell’attività svolta, motivo per il quale quelle generiche (ad esempio .com) si potrebbero adattare a qualsiasi tipo di sito Web compresi i siti multilingua, mentre quelle locali (come it o .eu) potrebbero essere ideali per coloro che si rivolgono al pubblico di determinare aree geografiche.

Gestione multisito

Per chi è interessato a più registrazioni l’Hosting Pro di OVHcloud supporta l’opzione multisito (con un numero massimo di siti consigliato pari a 10) che consente di ospitare più siti associati ad altrettanti nomi a dominio su uno stesso hosting, lo spazio Web disponibile verrà ripartito tra di essi e ne semplificherà la gestione senza avere più hosting con codici di accesso specifici e date di scadenza differenti.

Posta elettronica

Di quante caselle di posta elettronica può aver bisogno un’azienda? La risposta dipende dal numero delle aree che la compongono e dei collaboratori che vi lavorano. Hosting Pro permette quindi di attivarne fino 100 con una capacità da 5 GB ciascuna e la possibilità di inviare messaggi fino 100 MB ognuno.

Questa formula include inoltre un Webmail con cui leggere le email direttamente online e in tutti i casi si può contare su sistemi antivirus e antispam, così come del controllo sulle email automatiche, per proteggersi da malware e posta indesiderata.

Se si ha la necessità di gestire delle mailing list con cui aggiornare costantemente i propri clienti il servizio consente infine di crearne fino a 100.

Certificato SSL per la sicurezza delle connessioni

La crittografia SSL (Secure Sockets Layer) è installata su tutti gli hosting di OVHcloud grazie a Let’s Encrypt. Quest’ultimo consente di attivare le connessioni su HTTPS durante la navigazione Web, ciò significa che i dati scambiati in questa fase vengono criptati e non sono leggibili da estranei. In tal modo vengono scongiurati gli attacchi informatici con cui un utente malevolo potrebbe interferire in una comunicazione spiandola o alterandola.

La configurazione e il rinnovo dei certificati non richiedono conoscenze tecniche e HTTPS viene attivato automaticamente, i siti Web funzionanti sotto connessione cifrata sono identificabili facilmente grazie ad un “lucchetto verde” visualizzabile nella barra degli indirizzi del browser che indica l’utilizzo di un certificato rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta.

Database e programmazione

Nel servizio sono compresi 3 Database da 400 GB ciascuno e 1 con un limite di 2 GB, opzionalmente è possibile attivare anche un Server SQL Privato. I backup giornalieri e la possibilità di effettuare backup e ripristini in modalità on demand, cioè su richiesta, garantiscono la sicurezza dei dati anche contro cancellazioni involontarie.

Grazie all’interfaccia PhpMyAdmin il servizio consente di gestire facilmente i dati anche se non si è esperti nell’utilizzo dei database e si possono attivare fino a 30 connessioni simultanee per garantire prestazioni elevate anche in caso di alto traffico.

Nel caso in cui ci si debba rivolgere ad un programmatore per lo sviluppo del proprio progetto sono disponibili infine sia il supporto di tutti i principali linguaggi per il Web che la possibilità d’impostare dei processi automatici (cronjob) per pianificare l’avvio di attività come aggiornamenti, invio di messaggi e backup.

Sicurezza e prestazioni

Gli attacchi di tipo Distributed Denial of Service, o semplicemente DDoS, sono sempre più frequenti, e colpiscono non solo siti aziendali ma anche privati. Il sistema anti-DDoS di OVHcloud filtra il traffico Web ricevuto da un sito, accettando soltanto quello valido, questa funzionalità consente di rendere sempre funzionante lo spazio di hosting anche in caso di attacchi informatici.

Tra le opzioni disponibili vi è poi quella di abilitare un servizio CDN (Content Delivery Network) che memorizza automaticamente tutti i file garantendo tempi di caricamento più rapidi per le pagine Web e i loro contenuti. Con la CDN è attivabile anche HTTP/2, la nuova versione del protocollo HTTP, che ottimizza il traffico dati velocizzando la navigazione sui siti Internet.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i dettagli del piano Hosting Pro sul sito ufficiale di OVHcloud.