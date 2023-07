Quale VPN usare su PC? La più conveniente di oggi è AtlasVPN

Usare una VPN su PC consente di accedere a Internet senza tracciamento e di geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese. Ci sono, quindi, vari motivi per cui scegliere di installare una VPN sul proprio computer può essere una mossa conveniente.

Basterà un clic per attivare la navigazione protetta e accedere in sicurezza ai vari servizi del web. Quale VPN scegliere? In questo caso, è necessario tenere in considerazione la qualità del servizio e il suo costo, due parametri fondamentali per individuare l’opzione migliore.

La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata da AtlasVPN. Si tratta di una VPN illimitata e multi-piattaforma (ci sono app per tutti i principali sistemi operativi) che, grazie all’offerta in corso, costa solo 1,71 euro al mese.

Per ridurre il costo (lo sconto è dell’85%) è sufficiente attivare il piano biennale con 3 mesi gratis per una sottoscrizione totale di 27 mesi. L’offerta in questione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN.

3 motivi per cui AtlasVPN è la migliore VPN da usare su PC

Ci sono diversi motivi che rendono AtlasVPN la scelta giusta:

la VPN è sicura e protetta : c’è la crittografia per il traffico dati e una politica no log che azzera il tracciamento

: c’è la crittografia per il traffico dati e una politica no log che azzera il tracciamento la VPN è illimitata : la connessione tramite rete VPN è senza limiti di banda e di traffico dati

: la connessione tramite rete VPN è senza limiti di banda e di traffico dati la VPN è multi-piattaforma e multi-dispositivo: è possibile usare la VPN sia sul proprio PC che su altri dispositivi (smartphone, tablet etc.), anche in contemporanea

Con l’offerta estiva, AtlasVPN costa appena 1,71 euro al mese. Il costo ridotto è legato all’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis extra. La promozione garantisce uno sconto netto rispetto all’abbonamento mensile (da 11,22 euro al mese) e prevede fatturazione anticipata e garanzia di rimborso a 30 giorni.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

