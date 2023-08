Sei sicuro che le VPN Gratis sono davvero affidabili? Senza demonizzare queste soluzioni, possiamo dire che per un certo utilizzo sono accettabili. Ad esempio, se navighi poco online, se non consulti la tua Home Banking con smartphone, tablet o computer, se non hai bisogno di ottimizzazione, velocità e stabilità di rete. Di contro, queste sono tutte caratteristiche che trovi in soluzioni a pagamento.

Non pensare che “a pagamento” significhi dover sborsare parecchi soldi al mese. Con NordVPN, in promozione al 63% di sconto per 2 anni, ottieni un’app multidispositivo perfettamente integrata con le esigenze degli ultimi tempi. Infatti, non hai limiti di navigazione. Anzi, azzera tutti i possibili dubbi dei tuoi operatori se consumi enormi quantità di Giga in poco tempo, magari scaricando un videogioco.

Infatti, a differenza delle VPN Gratis, questa come altre a pagamento forniscono un Indirizzo IP differente e permettono anche di cambiare posizione virtuale. In questo modo ottieni il massimo della libertà sul web, senza censure né blocchi regionali sui contenuti streaming delle piattaforme. Aggiungiamo anche la possibilità di avere un Indirizzo IP Italiano Dedicato grazie a NordVPN e ai suoi 5.700 server a disposizione.

VPN Gratis: sì, ma con qualche riserva

Perciò le VPN Gratis non sono completamente da bocciare, ma all’effettivo non offrono quello che serve a un utente medio che naviga online. Invece, NordVPN a un prezzo stracciato fornisce anche una larghezza di banda illimitata che migliora notevolmente la tua navigazione online. Raggiungerai velocità mai raggiunte prima e otterrai una stabilità nel flusso dati impagabile per lo streaming e il gaming.

A ciò aggiungi anche una Crittografia AES 256 Bit per i tuoi dati e le informazioni in entrata e in uscita mentre sei online, un anti-malware contro attacchi cybercriminali e file sospetti, un anti-tracker per bloccare il monitoraggio delle tue attività online conto terzi e un ad-blocker per nascondere pubblicità, banner e pop-up su siti web e app con annunci.

