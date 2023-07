Come attivare e usare in modo corretto e sicuro una VPN

Molti utenti pensano che una volta installata una VPN sui propri dispositivi questa faccia diventare invincibili sul Web. In realtà occorre prestare molta attenzione perché attivare e usare in modo corretto questo servizio ti terrà lontano da molti guai. Prima di tutto è importantissimo scegliere bene il provider. Un primo criterio da utilizzare è capire se rispetta la tua privacy. Attivando NordVPN, ad esempio, puoi dormire sonni tranquilli.

Infatti, è tra le poche aziende della categoria che non controlla e non tiene traccia dei tuoi dati personali come cronologia di navigazione, durata delle sessioni, larghezza di banda e così via. Questo perché rispetta una rigida politica No-Log che le impedisce di fornire tali informazioni anche a Enti Governativi o ISP. Un’ottima garanzia per te e per la tua famiglia se hai intenzione di proteggerti con questa tecnologia avanzata.

Un altro criterio per scegliere una buona VPN è la sua completezza. NordVPN ti offre un sistema integrato che, non solo crittografa la tua connessione dati, ma la ottimizza rendendola più veloce e stabile. Inoltre, grazie a Threat Protection, aggiunge anche sicurezza con 3 funzionalità integrate: anti-malware, anti-tracker e ad-blocker.

VPN: come attivarla e usarla correttamente

Per ottenere sicurezza e ottimizzazione è importantissimo utilizzare correttamente una VPN. Per quanto riguarda NordVPN nello specifico, ma anche tante altre in generale, devi sempre installare l’app ufficiale. Non lasciarti ingannare da email con offerte lampo particolari. Se vuoi andare sicuro ecco il link per non correre rischi. Una volta installata devi aver cura di installarla immediatamente impostando una funzione che blocca la tua connessione dati se questa smette di funzionare accidentalmente.

In questo modo sei tranquillo che se stai navigando online è perché sei connesso a un suo server. Ma come scegliere il server giusto? Solitamente consigliamo di lasciare che sia il provider stesso a sceglierlo per te in base a ciò che stai facendo con il tuo dispositivo e alla qualità stessa offerta dal server. Tuttavia, se stai usando questo servizio per aggirare dei blocchi regionali allora devi essere tu a selezionare il server corretto posizionato nel Paese che ti interessa.

Presta attenzione anche quando usi la VPN per proteggere la tua privacy. Non ti dimenticare che lei rende anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita, ma non può agire sui dati che tu fornisci nella rete. Quindi presta sempre molta attenzione a ciò che invii e a quello che pubblichi sui social network. Così come devi prestare attenzione ai siti internet che visiti.

