Come ottenere una vera Navigazione Anonima sui tuoi dispositivi

Il web oggi è diventato un luogo pericoloso dove la nostra privacy viene costantemente affrontata da cybercriminali esperti, aziende importanti che tracciano le tue attività e hacker invadenti. Ovviamente non basta avviare una pagina in incognito dal browser per assicurarsi una Navigazione Anonima online. La soluzione a questo problema è una sola: attivare NordVPN.

Grazie a questa VPN la tua connessione dati viene incanalata in un tunnel crittografato che rende completamente anonime le informazioni in transito mentre navighi online. Tutto quello che “entra” ed “esce” dal tuo dispositivo diventa illeggibile a terzi. Un dato interessante è che NordVPN stessa non tiene traccia delle tue preferenze in quanto rispetta una Politica No-Log.

Una notizia rassicurante che però rivela un fatto fondamentale: le pagine in incognito proteggono le tue attività da occhi indiscreti sul dispositivo e non online. In pratica, aprendo una scheda in incognito eviterai che cronologia, sessioni e download vengano memorizzate sul browser e accessibili a terzi. Di contro non rende la tua navigazione anonima alle minacce online.

Navigazione Anonima: con NordVPN cambi anche Indirizzo IP e posizione virtuale

Scegliere NordVPN per tutti i tuoi dispositivi presenta due ulteriori vantaggi per la tua Navigazione Anonima. Primo, ad ogni connessione ti viene fornito un Indirizzo IP diverso dal tuo. In questo modo la tua identità digitale e ogni informazione sensibile rimangono al sicuro. Inoltre, secondo vantaggio, cambi anche la tua posizione virtuale.

In questo caso puoi decidere di rimanere sempre in Italia, selezionando un server italiano, ma non nella tua città o nella tua residenza. Oppure puoi anche collegarti a un server dei 60 Paesi disponibili. NordVPN ha oltre 5700 server di proprietà, tutti aggiornati per assicurarti il massimo della privacy ogni giorno e la possibilità di aggirare censure e blocchi regionali per accedere a tutti i contenuti del web o streaming come Disney+, Netflix e altro, senza limitazioni né georestrizioni.

