Password sicura? Come sceglierla secondo F-Secure

Come scegliere una password sicura? Tutti noi abbiamo a che fare quotidianamente con le password. Quando è possibile considerarne una realmente a prova di hacker?

A darci consigli in tal senso è F-Secure, un'azienda leader a livello mondiale per quanto concerne antivirus e sicurezza online. Sotto questo punto di vista, gli espedienti sono diversi, ma con alcune semplici accortezze è possibile ottenere parole d'accesso non così semplici da individuare.

In prima battuta, non è buona abitudine utilizzare parole di senso compiuto. Il proprio nome o il nome del proprio cane/gatto sono facili da individuare. La password deve essere una serie di caratteri senza senso: non deve essere semplice da ricordare.

Alternare maiuscole e minuscole, mischiando caratteri di testo con numeri e caratteri speciali (parentesi, punteggiatura e caratteri particolari) è un altro modo per rendere la vita molto più difficile a pirati informatici e malintenzionati vari.

Assemblando tutti questi elementi, senza una logica specifica, è possibile ottenere un livello di sicurezza perlomeno accettabile. Qual è lo step successivo? Adottare un antivirus di alto profilo e, sotto questo punto di vista F-Secure TOTAL ha molto da offrire.

Una password sicura è utile così come lo è un ottimo antivirus

Definire F-Secure TOTAL semplicemente un antivirus è decisamente riduttivo. Si tratta di un pacchetto software in grado di offrire una protezione a tutto tondo sulle attività online di qualunque utente.

Se Safe Internet Security rappresenta uno strumento antivirus avanzato, non va sottovalutato anche la VPN integrata (nonché dotata di crittografia), capace di proteggere il traffico dati senza influire sulle prestazioni. Il sistema ID Protection poi, va a proprio a rafforzare la sicurezza in ottica protezione password.

Con un singolo account è possibile proteggere a 360 gradi fino a 3 dispositivi diversi, siano essi Mac, computer Windows, dispositivi Android o iOS.

Una suite completa ma che, inaspettatamente, risulta anche piuttosto economica. F-Secure TOTAL è attualmente scontato del 25%: ciò significa che è possibile ottenere un abbonamento annuale per solamente 59,99 dollari invece di 79,99.