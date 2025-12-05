Come Velocizzare l’iPhone: Guida Rapida

Giuseppe Vanni Pubblicato il 5 dic 2025

L’hardware degli iPhone è potente e accompagnato da uno dei migliori sistemi operativi per dispositivi mobile (iOS). Questa combinazione non è tuttavia immune da rallentamenti, specie dopo due o tre anni dall’acquisto del dispositivo. A rallentare il telefono non è solo il sistema operativo (che diventa inevitabilmente “più pesante” a ogni aggiornamento) o l’installazione di nuove app ma anche l’accumulo di dati nella memoria interna, la presenza di RAM sovraccarica, la presenza di app grafiche troppo esose e l’invecchiamento della batteria.

Per mantenere veloce l’iPhone si può intervenire con piccoli accorgimenti che migliorano immediatamente la reattività del sistema operativo, anche a distanza di anni dall’acquisto. Nella guida che segue è possibile scoprire nel dettaglio quali sono le cause che rallentano uno smartphone, cosa fare per velocizzare un iPhone e come gestire la manutenzione del telefono per evitare inceppamenti futuri.

Cause Comuni di un iPhone Rallentato

Come già accennato nell’introduzione a rallentare un iPhone concorrono diversi fattori, tra cui spiccano sicuramente:

Memoria interna piena : tenere la memoria interna oltre al 90% porterà inevitabilmente a un rallentamento dell’iPhone. Questo perché non è possibile generare nuovi file in cache o installare nuove app e, in alcuni casi, non è possibile installare nuovi aggiornamenti. Questo problema affligge in particolare i dispositivi con meno di 256 GB di memoria interna;

: tenere la memoria interna oltre al 90% porterà inevitabilmente a un rallentamento dell’iPhone. Questo perché non è possibile generare nuovi file in cache o installare nuove app e, in alcuni casi, non è possibile installare nuovi aggiornamenti. Questo problema affligge in particolare i dispositivi con meno di 256 GB di memoria interna; RAM sovraccarica : aprire tante app insieme senza mai chiuderle può essere deleterio per le prestazioni di qualsiasi dispositivo, incluso l’iPhone. I modelli più recenti gestiscono meglio questo problema ma inevitabilmente si incapperà prima o poi in un rallentamento da “RAM piena”, visto il peso crescente delle app (specie quelle legate ai social e alla messaggistica);

: aprire tante app insieme senza mai chiuderle può essere deleterio per le prestazioni di qualsiasi dispositivo, incluso l’iPhone. I modelli più recenti gestiscono meglio questo problema ma inevitabilmente si incapperà prima o poi in un rallentamento da “RAM piena”, visto il peso crescente delle app (specie quelle legate ai social e alla messaggistica); App grafiche pesanti : i videogiochi richiedono molte risorse. Usare un gioco recente su un iPhone di qualche anno potrebbe portare rallentamenti vistosi durante la sessione di gioco e, lasciando il gioco aperto in background, durante il normale utilizzo;

: i videogiochi richiedono molte risorse. Usare un gioco recente su un iPhone di qualche anno potrebbe portare rallentamenti vistosi durante la sessione di gioco e, lasciando il gioco aperto in background, durante il normale utilizzo; Batteria deteriorata: una batteria in difficoltà (con capacità residua sotto l’80%) può rallentare un iPhone. Con la batteria in questo stato il sistema operativo limita le capacità del processore e le performance generali del sistema, per poter compensare la perdita di capacità. Ne risulta un sistema più lento anche con pochi anni sulle spalle, basta fare tanti cicli di carica/scarica per arrivare a questo stato.

Se l’iPhone in uso rallenta vistosamente e rientra a pieno in uno degli scenari descritti poco fa vale la pena continuare la lettura per scoprire come velocizzare efficacemente un iPhone.

Come velocizzare un iPhone

Per velocizzare l’iPhone una strada è quella di affidarsi ad app dedicate alla pulizia (come CCleaner – recensione) o a strumenti integrati nelle ultime versioni. Prima di procedere è consigliabile aggiornare l’iPhone all’ultima versione del sistema operativo aprendo l’app Impostazioni e premendo su Generali -> Aggiornamento software.

1. Pulizia Spazio e Archivio

Il primo step coinvolge la memoria interna. Applicare con frequenza dei cicli di pulizia e di rimozione dei file inutili aiuterà a tenere il sistema operativo reattivo ed efficiente anche dopo svariati anni d’utilizzo. Per mantenere performance elevate è consigliabile seguire i seguenti passaggi una volta al mese.

a. Verifica spazio

Per verificare cosa occupa spazio è sufficiente portarsi nel percorso Impostazioni -> Generali -> Spazio iPhone (o Spazio su iPhone). Da questa schermata si controlla quale categoria di file occupa troppo spazio e agire di conseguenza, utilizzando i consigli forniti dal sistema operativo. Qui è possibile effettuare una prima pulizia rimuovendo le app non utilizzate o le app molto pesanti, ordinando quelle presenti nella schermata per dimensioni.

b. Rimozione automatica app non utilizzate

Le recenti versioni del sistema operativo dell’iPhone permettono di rimuovere automaticamente le app non utilizzate, così da liberare spazio e velocizzare l’iPhone. Per attivare questa funzione bisogna portarsi nel percorso Impostazioni -> Generali -> Spazio su iPhone e attivare la voce Rimuovi app che non usi.

In alternativa è possibile attivare questa voce nel percorso Impostazioni -> App -> App Store e disattivando il pulsante accanto alla voce Rimuovi app che non usi.

c. File multimediali

Se il problema riguarda i file multimediali (immagini, foto, GIF e video) vale la pena utilizzare un’app come CCleaner per verificare la presenza di foto simili o di video doppioni, file inutili, file eccessivamente grandi e cartelle piene di file (come per esempio la cartella multimediale di WhatsApp), così da procedere con la cancellazione mirata dei contenuti inutili.

L’app è molto semplice da utilizzare: dopo averla scaricata è sufficiente aprire il menu Altri strumenti e utilizzare le voci Ottimizza foto e Ottimizza video per pulire i file multimediali inutili. Dal menu Home invece è possibile filtrare la pulizia in base al mese e in base al tipo, così da recuperare subito la categoria di file che occupa molto spazio e cancellare solo i file ormai inutili.

d. Foto di iCloud

Altro consiglio efficace per salvare spazio su iPhone prevede l’ottimizzazione delle foto salvate sull’app Foto e sincronizzate su iCloud, sostituendo sul dispositivo le versioni in alta definizione con versioni di qualità inferiore.

Per attivare questa funzionalità è sufficiente aprire l’app Impostazioni, premere in alto sul nome dell’account Apple ID, portarsi nel menu iCloud, premere sulla voce Foto e infine attivare la voce Ottimizza spazio iPhone.

Per questo scopo esistono diversi servizi di archiviazione di file multimediali.

e. App installate

Se il problema riguarda invece le app è opportuno agire nelle impostazioni dell’app per ridurre il consumo di memoria. Per esempio su WhatsApp è possibile impedire il salvataggio automatico dei file multimediali, così da scaricare solo quello che si visualizza o che si scarica in locale. Per procedere è sufficiente aprire l’app WhatsApp, premere in basso sul menu Impostazioni, portarsi in Chat e spegnere l’interruttore accanto alla voce Salva nelle foto.

2. Ottimizzazione delle Prestazioni di Sistema

Oltre alla gestione dello spazio è possibile velocizzare un iPhone ottimizzando alcune voci nelle impostazioni di sistema, evitando l’uso di app esterne e ottenendo subito un beneficio in termini di performance.

a. App in background

Il primo consiglio riguarda le app in background. Le app utilizzate poco possono essere disinstallate (come già visto nel paragrafo precedente) ma, se si desidera tenerle, è preferibile ridurre al minimo la loro attività nella memoria RAM portandosi nel percorso Impostazioni -> Generali -> Aggiorna app in background e spegnendo l’interruttore accanto alle app non utilizzate di frequente.

Da questo momento in poi il consumo di RAM per le app “spente” sarà ridotto al minimo, lasciando più RAM per le app indispensabili. Vale la pena notare che alcune app potrebbero non funzionare correttamente se si riduce l’attività in background; è consigliabile evitare l’uso di questo suggerimento su app di messaggistica e social o sulle app che gestiscono posta elettronica o avvisi di calendario.

b. Ridurre trasparenze e animazioni

Nelle impostazioni dell’iPhone c’è l’opzione per spegnere alcune voci per ridurre l’impatto grafico del sistema sul processore e sull’hardware in generale. Gli effetti grafici ne risentiranno ma si avranno più risorse per gestire le app.

Per procedere bisogna aprire l’app Impostazioni, portarsi nella schermata Accessibilità -> Effetti schermo (sugli iPhone recenti il menu è chiamato Movimento). Da questa schermata è necessario disattivare ogni voce presente, lasciando attiva solo la voce Riduci movimento. Sugli iPhone dotati di tecnologia ProMotion è possibile attivare anche la voce Limita frequenza fotogrammi, così da bloccare la frequenza di aggiornamento dello schermo su 60 FPS (meno fluidità, maggiori prestazioni).

Sempre dal menu Accessibilità è possibile aprire la schermata Schermo e dimensione testo e attivare la voce Riduci trasparenza.

3. Disattivare Servizi Localizzazione Non Necessari

I servizi di localizzazione sono indispensabili per le app di mappe e per le app social ma consumano batteria e su lungo periodo rallentano l’iPhone.

Per disattivare i servizi di localizzazione sulle app è sufficiente portarsi nel percorso Impostazioni -> Privacy e sicurezza, aprire il menu Localizzazione e identificare le app poco utilizzate che beneficiano della localizzazione. Una volta trovata l’app incriminata è sufficiente premerci sopra e spostare il segno di spunta sulla voce Mai, così da bloccare l’accesso alla posizione.

4. Disattivare aggiornamenti e accesso rete dati cellulare

Sempre parlando delle app poco utilizzate un’altra azione per velocizzare un telefono è la disattivazione degli aggiornamenti automatici in background. Questo trucco è simile a quello visto in precedenza ma utilizza una procedura diversa.

Per procedere si apre l’app Impostazioni, per scorrere in basso fino alla voce App, premere sull’app poco utilizzata e disattivare gli interruttori Aggiornamento app in background e Dati cellulare. Con la prima voce si blocca l’aggiornamento automatico in memoria RAM (come già spiegato) mentre con la seconda voce si impedisce l’uso della rete dati cellulare, rendendo quindi l’app “inerte” quando non si è connessi a una rete Wi-Fi.

5. Controllare lo Stato della Batteria

Il deterioramento della batteria su iPhone è causa della maggior parte dei rallentamenti, specie se il telefono ha almeno due anni sulle spalle. Questo perché Apple ha introdotto un sistema di gestione avanzata delle performance che agisce a livello di frequenza del processore e gestione del carico totale.

Quando la batteria scende sotto l’80% di capacità massima il sistema si adegua per mantenere una buona autonomia, diminuendo le prestazioni della CPU e delle altre componenti del sistema. Si predilige l’autonomia alle prestazioni massime dell’iPhone, con il risultato che il telefono risulterà sicuramente più lento rispetto alle attese.

Questo sistema è attivo di default è l’utente non può modificarlo, a meno di non sostituire la batteria interna dell’iPhone (operazione che può essere effettuata recandosi in un Apple Store o inviando il telefono a un centro di riparazioni Apple autorizzato).

a. Verifica capacità batteria

Per controllare lo stato della batteria bisogna aprire l’app Impostazioni, premere sulla voce Batteria e infine portarsi nel menu Stato e carica della batteria. Se la capacità della batteria è inferiore all’80% e in alto compare il messaggio Messaggio importante sulla batteria è altamente consigliabile recarsi presso un Apple Store o utilizzare il link già mostrato poco fa per chiedere la sostituzione della batteria.

6. Ripristino delle Impostazioni

L’ultima spiaggia per velocizzare un iPhone è il ripristino delle impostazioni iniziali. Questa procedura è invasiva e può portare la perdita di importanti file; prima di procedere è necessario effettuare un backup su iCloud.

Una volta messi in salvo i file importati si procede con il ripristino aprendo sempre l’app Impostazioni, premendo su Generali, selezionando la voce Trasferisci o inizializza iPhone e premendo infine sulla voce in basso Inizializza contenuto e impostazioni. Ora basterà seguire le indicazioni su schermo per ripristinare l’iPhone alle impostazioni iniziali, così da cancellare al volo ogni app e ogni file inutile.

Consigli per la Manutenzione di un iPhone

Nei vari paragrafi sono stati mostrati i principali trucchi per mantenere veloce un iPhone in qualsiasi scenario. Effettuando una manutenzione regolare è possibile evitare il rallentamento dell’iPhone o ridurre il suo impatto (se il problema riguarda la batteria) agendo sulle animazioni, sulla gestione della RAM in background e sulla memoria interna.

Vista la vita frenetica dei giorni odierni è altamente consigliato attivare una sveglia o un promemoria mensile, così da scegliere un giorno da dedicare alla cura e alla manutenzione dell’iPhone seguendo questi passaggi:

Riavvia l’iPhone , così da chiudere ogni app in background e cancellare la cache;

, così da chiudere ogni app in background e cancellare la cache; Controlla le app installate , disinstallando quelle che non vengono usate da almeno 1 mese o che occupano troppo spazio;

, disinstallando quelle che non vengono usate da almeno 1 mese o che occupano troppo spazio; Controlla i permessi delle app , così da rimuovere l’avvio automatico in background, l’accesso su rete dati cellulare e l’accesso al servizio di localizzazione;

, così da rimuovere l’avvio automatico in background, l’accesso su rete dati cellulare e l’accesso al servizio di localizzazione; Cancella i file multimediali inutili , così da evitare che troppe foto o video possano saturare la memoria interna e causare rallentamenti;

, così da evitare che troppe foto o video possano saturare la memoria interna e causare rallentamenti; Controlla lo stato della batteria, così da poter intervenire quando scende sotto l’80% della capacità massima.

Per la pulizia del sistema operativo e dei file multimediali presenti su iPhone è possibile utilizzare l’app CCleaner in versione Premium (a partire da 3,99€), così da sbloccare le funzionalità di pulizia avanzate, rimuovere automaticamente doppioni e file inutili e ottenere notifiche mirate per mantenere le prestazioni ottimali dell’iPhone.

Riepilogo

Anche se molte app e guide promettono “miracoli” su come velocizzare iPhone alla fine è sufficiente seguire poche e chiare indicazioni per mantenere le performance ideali del telefono.

La batteria può incidere tanto sulle prestazioni dell’iPhone quindi è necessario controllare la capacità massima con regolarità, specie se il telefono ha più di due anni. Se la batteria scende sotto l’80% di capacità massima e il telefono è ancora come nuovo vale la pena programmare la sostituzione della batteria, così da poter ripristinare le massime performance del dispositivo spendendo una cifra inferiore rispetto all’acquisto di uno smartphone nuovo.

Oltre alla batteria è d’obbligo monitorare anche la memoria interna e i permessi forniti alle varie app, cancellando o modificando le impostazioni dove necessario.

In alternativa è possibile sottoscrivere l’abbonamento premium per CCleaner e sbloccare le funzioni di pulizia avanzate, così da poter pulire efficacemente l’iPhone e mantenerlo veloce nel tempo. Un altro consiglio utile è quello di installare su iPhone un antivirus per scongiurare l’attacco di malware o virus che possono contribuire ai malfunzionamenti.

Domande Frequenti su Come Velocizzare un iPhone Chiudere le app dal multitasking (scorrendo verso l'alto) serve a velocizzare l'iPhone? La chiusura della app nel multitasking non è pienamente efficace se l’app è impostata per aprirsi e agire in background. L’app si aprirà automaticamente se necessario e piazzerà comunque dei processi e dei servizi attivi in memoria se non si agisce sull’aggiornamento automatico in background (come visto nella guida). L'opzione "Ottimizza Spazio iPhone" in Foto è sicura? L’opzione Ottimizza Spazio iPhone di iCloud è molto sicura, visto che salva la copia originale della foto sul cloud di Apple e lascia sul telefono una copia a bassa qualità della stessa, così da poter sempre accedere al contenuto e risparmiare spazio. La funzione "Aggiorna app in background" in iOS è la causa principale dei rallentamenti? Anche se non è l’unica causa e non è nemmeno la più incisiva vale la pena controllare le app che si aggiornano in background, rimuovendo i permessi alle app poco utilizzate, alle app con molte notifiche invasive o indesiderate. Perché è importante controllare la "Salute Batteria" per la velocità dell'iPhone? La batteria è la causa principale di rallentamento sull’iPhone. Se la capacità massima della batteria scende sotto l’80% il telefono rallenterà sia a livello hardware che software. Se la salute della batteria non è buona vale la pena considerare una sostituzione presso un centro autorizzato Apple. Il ripristino alle impostazioni di fabbrica è l'unica soluzione se l'iPhone è molto lento? Il ripristino delle impostazioni di fabbrica può risolvere alcuni problemi legati alle app pesanti o alla presenza di molti file inutili ma è da considerarsi come ultima spiaggia, spesso non risolutiva se il problema è la batteria deteriorata.