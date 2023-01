Come scegliere ed attivare la migliore VPN sul mercato

Utilizzare una VPN è sempre più importante. La possibilità di accedere ad Internet utilizzando una rete privata, senza limiti di traffico o di velocità, permette un accesso sicuro e senza tracciamento al web. Per scegliere e attivare una nuova VPN è opportuno valutare diversi parametri in modo da poter puntare sull’opzione migliore.

La scelta deve tenere conto della sicurezza e della velocità di connessione oltre che della possibilità di utilizzo su tutti i propri dispositivi, anche in contemporanea. Le opzioni da valutare sono, quindi, diverse. Tra queste rientra anche la modalità di attivazione della VPN che deve essere semplice e “per tutti”, senza troppi tecnicismi.

Per scegliere una nuova VPN senza sbagliare è possibile puntare su PrivadoVPN. Il servizio è disponibile gratuitamente (con 10 GB di traffico al mese). Per sfruttare al massimo la rete privata è possibile puntare sulla versione Premium che costa appena 1,99 euro al mese, grazie all’offerta dei Saldi Invernali. Per scoprire di più sulla VPN è disponibile il link qui di sotto:

Scegliere e attivare una nuova VPN: ecco come fare senza commettere errori

La scelta della nuova VPN deve tenere conto di alcuni elementi:

la sicurezza della connessione con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati per un accesso ad Internet senza tracciamento, grazie anche ad una politica “no log" da parte del servizio

con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati per un accesso ad Internet senza tracciamento, grazie anche ad una politica “no log" da parte del servizio la velocità della connessione che deve essere illimitata, sia per tempo che per volumi di traffico, e non deve presentare un tetto massimo in termini di velocità effettiva

che deve essere illimitata, sia per tempo che per volumi di traffico, e non deve presentare un tetto massimo in termini di velocità effettiva la possibilità di utilizzo multi-dispositivo ovvero la possibilità di accedere, con un solo account, alla rete VPN con tutti i propri dispositivi

Per quanto riguarda l’attivazione di una nuova VPN è necessario che tale procedura avvenga in modo semplice, senza ostacoli di alcun tipo. Anche il pagamento deve essere sicuro e poter essere completato in pochi click, senza operazioni complicate che potrebbero creare confusione ad utenti meno esperti.

In base a quanto detto, tra le migliori VPN disponibili in questo momento troviamo PrivadoVPN. Il servizio soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e prestazioni garantendo anche un’attivazione semplificata in pochi click. Con i Saldi Invernali, inoltre, è possibile attivare il piano biennale di PrivadoVPN con 3 mesi gratis aggiuntivi ad un costo di appena 1,99 euro al mese. Per scoprire l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.