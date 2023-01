Nuova VPN per PC Windows: 3 consigli per scegliere la migliore

Scegliere una nuova VPN per PC Windows richiede un’attenta valutazione delle opzioni a propria disposizione. Il settore delle VPN per Windows, infatti, include tantissime alternative ma solo alcune riescono a soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

Nella scelta della VPN giusta è, quindi, necessario analizzare con attenzione le caratteristiche delle opzioni migliori. In particolare, ci sono 3 consigli che possono rendere semplice la scelta della miglior VPN per il proprio PC.

In questo modo, sarà facile individuare soluzioni di alta qualità come, ad esempio, Atlas VPN, una delle migliori del settore che attualmente è attivabile ad appena 1,81 euro al mese scegliendo il piano biennale che garantisce uno sconto dell’81%.

Come scegliere la migliore VPN in 3 mosse

La scelta della migliore VPN per un PC Windows (o per qualsiasi altra piattaforma) va fatta analizzando, con attenzione, tre elementi. Il primo è la sicurezza. Si tratta di un aspetto centrale per il funzionamento di una qualsiasi VPN che deve garantire una connessione privata ma anche protetta dalle minacce del web ed in grado di garantire la privacy dell’utente.

Fondamentale, inoltre, è l’assenza di limiti per la connessione. Una buona VPN deve essere in grado di garantire un accesso ad Internet senza limiti di banda e senza limiti di traffico dati disponibili. Solo in questo modo sarà possibile utilizzare in modo completo una rete privata.

C’è poi la necessità di supportare un utilizzo multi-dispositivo. Una buona VPN per PC Windows, infatti, deve essere disponibile anche sullo smartphone o su altri dispositivi, dalla console a computer dotati di differenti sistemi operativi. In aggiunta, è necessario che venga garantita la possibilità di accesso alla rete da più dispositivi in contemporanea.

L’opzione giusta per una nuova VPN per PC Windows: AtlasVPN costa solo 1,81 euro al mese

La scelta giusta, considerando i 3 elementi fondamentali da considerare per la scelta della VPN, è AtlasVPN che propone un servizio davvero sicuro e privato garantendo l’assenza di limiti alla connessione e la possibilità di utilizzo multi-dispositivo.

Con il piano biennale di AtlasVPN è possibile ottenere un risparmio dell’81%. In particolare, il prezzo viene ridotto a circa 43 euro con una spesa mensile pari a 1,81 euro. Per scoprire ed attivare l’offerta a tempo limitato è disponibile il link qui di sotto:

Le alternative ad AtlasVPN non mancano di certo. La tabella qui di seguito riassume le proposte più interessanti del momento:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

