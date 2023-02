Il trucco per navigare online senza lasciare tracce

In un mondo in cui sicurezza e privacy stanno diventando sempre più importanti, soprattutto in rete, sono moltissimi gli utenti che lentamente stanno prendendo consapevolezza della propria “digital footprint”. O meglio: delle tracce che lasciamo dietro di noi quando navighiamo in Internet. Sono tantissime, a volte nemmeno ce ne rendiamo conto, e come un moderno “Pollicino” lasciano una scia di informazioni che possono essere raccolte dal malintenzionato di turno.

Per questo motivo, è estremamente importante imparare a mascherare le proprie attività online ed evitare di lasciare qua e là impronte che possano essere sfruttate oppure ritorte contro di noi attraverso crimini informatici. Come fare? Ecco sei “trucchetti”, elaborati da team di PureVPN, per nascondere la tua digital footprint al web.

Naviga senza lasciare tracce: 6 modi

Puoi ridurre al minimo il rischio o le possibilità di diventare una vittima seguendo questi semplici modi per nascondere le tue tracce digitali:

Naviga anonimamente, utilizza appositi software e strumenti per renderti invisibile Nascondi la tua cronologia attraverso la funzionalità “incognito” presente di default all’interno della maggior parte dei browser Controlla le impostazioni della privacy sui social media, rendendo private le informazioni che condividi o hai condiviso in passato sul tuo profilo Limita la quantità di informazioni personali che condividi ed evita di fornire indirizzo di casa, e-mail, numero di telefono, nome e cognome reali Usa un proxy: è uno dei metodi per navigare in Internet anonimamente Usa una VPN, che ti permette di mascherare sia il tuo indirizzo IP rendendoti introvabile, che di crittografare il tuo traffico in entrata e uscita, nascondendolo da occhi indiscreti

Quale VPN usare?

Un servizio VPN ti aiuta a nascondere la tua presenza online e – al tempo stesso – a liberarti delle limitazioni dovute alla posizione geografica. Tra i tanti disponibili, noi ti consigliamo PureVPN: un servizio di qualità che offre tra i più veloci server del settore. Connettiti fluidamente a uno degli oltre 6.500 server in più di 71 paesi per navigare a tutta velocità, senza dover rinunciare alla tua privacy.

Con Pure VPN proteggi fino a dieci dei tuoi dispositivi contemporaneamente con un solo account, da più piattaforme (Windows, Mac, Android, iOS, Chrome, Firefox e Linux) e a un prezzo irrisorio: grazie alla promozione in corso, risparmi l’82% sul piano biennale, che crolla a 2,08 euro al mese anziché 10,55.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.