Modalità incognito del browser: è davvero privata?

Un pensiero molto comune è quello di credere che la modalità di navigazione in incognito del browser sia privata, immune al tracciamento online. Ma è davvero così? In questo articolo parleremo di privacy e non solo: scopriamo, insieme al team di Atlas VPN, come difenderci realmente dalle minacce e come evitare che le nostre attività online vengano tracciate dai siti web attraverso tracker o i più semplici cookie.

La navigazione in incognito è davvero più privata?

La risposta è… nì. Secondo il team di Atlas VPN, infatti, la privacy della modalità incognito è piuttosto discutibile, poiché permetterebbe alle attività di tracciare ugualmente il comportamento dell’utente attraverso un attento monitoraggio con strumenti di analisi o annunci. È vero che la cronologia non viene salvata nel browser, ma i dati di navigazione non spariscono per sempre e possono essere recuperati tramite DNS. Inoltre, tutta questa presunta privacy sparisce nel momento in cui viene effettuato l’accesso tramite credenziali a un sito web.

Perciò è corretto affermare che la modalità in incognito funziona principalmente contro le violazioni della privacy quando vi è un accesso fisico alla cronologia del browser, come in caso di familiari o conviventi che condividono lo stesso PC. Ciò non significa, però, che le aziende non potranno più trovarti online.

Come proteggersi online?

Ma se la navigazione in incognito non è realmente privata, è possibile proteggere ugualmente la propria privacy online? Fortunatamente, sì: ecco cosa puoi fare per “sparire” agli occhi del tracciamento via web:

Utilizza un browser più privato , dotato di protezioni integrate contro il tracciamento o cookie;

, dotato di protezioni integrate contro il tracciamento o cookie; Prova un nuovo motore di ricerca : Google raccoglie le query di ricerca per personalizzare la tua esperienza, ma ci sono alcune alternative che mantengono un certo livello di privacy;

: Google raccoglie le query di ricerca per personalizzare la tua esperienza, ma ci sono alcune alternative che mantengono un certo livello di privacy; Riduci al minimo le estensioni , che potrebbero aiutare ad identificare il tuo dispositivo;

, che potrebbero aiutare ad identificare il tuo dispositivo; Leggi i pop-up dei cookie e accetta solamente quelli necessari;

e accetta solamente quelli necessari; Connettiti a una VPN prima di accedere a Internet. Una VPN può migliorare la tua esperienza in rete e portarla a un livello superiore: il suo scopo è infatti quello di crittografare il traffico attraverso un tunnel virtuale. Nemmeno il tuo provider dei servizi sarà in grado di vedere che cosa fai online. Inoltre, una VPN è in grado di mascherare il tuo indirizzo IP, in modo tale che i siti web non possano riconoscerti.

Se il tuo obiettivo è quello di ottenere il massimo della privacy, ti consigliamo Atlas VPN: uno dei servizi VPN più economici e dal miglior rapporto qualità/prezzo. Coloro che sottoscriveranno un abbonamento – il più conveniente al momento è il piano biennale a soli 1,81 euro al mese – potranno accedere a oltre 750 server ad alta velocità, beneficiando di protocolli di sicurezza WireGuard e IKev2/IPSec abbinati a crittografia AES-256. L’offerta include, inoltre, garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto. Maggiori informazioni su funzionalità e modalità di acquisto sono disponibili a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.