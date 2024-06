Arriva Fastweb Energia: prezzi fissi per 5 anni, scopri tutti i vantaggi

Fastweb, brand di primo piano nel settore della telefonia e del broadband, annuncia l’ingresso nel mercato dell’energia con un’offerta a prezzo fisso e che coinvolge direttamente tutti gli altri servizi Fastweb.

L’obiettivo del marchio è quello di semplificare la gestione delle utenze domestiche offrendo soluzioni integrate tra diversi servizi: scopri in che modo può darti dei vantaggi tangibili.

Fastweb Energia: prezzi fissi, costi prevedibili e vantaggi di integrazione

Il primo vantaggio è proprio quello relativo all’integrazione tra servizi diversi: se sei cliente mobile o di rete fissa Fastweb, puoi avere un’unica assistenza clienti e un unico fornitore che comprenda dunque anche l’energia.

D’altro canto, optando per questa offerta puoi avere una bolletta dai costi fissi che ti permetta di prevedere e pianificare tutte le tue spese mensili. A questo si aggiunge la garanzia di un prezzo fisso valido per 5 anni, che ti proteggerà da eventuali variazioni di prezzo dovute a fattori esterni: un plus non da poco di questi tempi di incertezza.

I prezzi, parlando di kW/h, va detto, non sono quelli più alti del mercato, ma neanche quelli più competitivi: un dato che Fastweb Energia tiene a sottolineare immediatamente, in nome della trasparenza nei tuoi confronti, ma che d’altra parte ti assicura l’integrazione di servizi diversi tra loro, la prevedibilità dei costi grazie ad un’offerta fissa e stabilità a lungo termine.

Tre fattori essenziali nella scelta del tuo fornitore del mercato libero di energia: scopri le tre offerte Fastweb pensate per te e scegli quella più adatta alle tue esigenze.