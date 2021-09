Antivirus Windows 10: la migliore offerta è BullGuard, in sconto a 36€ (anziché 89,99€)

Professionalità e sicurezza: queste le due parole chiave che definiscono BullGuard, uno fra gli Antivirus più utilizzati e apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Per godere della gamma completa di funzionalità, la licenza Premium Protection (annuale) è ora in sconto del 60% al prezzo eccezionale di 36 euro (anziché 89,99 euro). La versione Premium comprende fino a dieci dispositivi con sistema operativo Windows e offre, oltre alla protezione antivirus, anche scansione di vulnerabilità, la funzione Game Booster e Secure Browser, Parental Control e protezione identità.

Osserviamo nel dettaglio le funzionalità offerte da BullGuard. La principale – e più importante – è ovviamente la sicurezza avanzata da virus e malware che potrebbero colpire il nostro PC. BullGuard promette una protezione multi-layered che riconosce e blocca le minacce, dalle più comuni alle più complesse, grazie ad un registro cloud. Sempre in ambito sicurezza sono disponibili anche la funzione di scansione per prevenire il download di potenziali files infetti e un utile Firewall, in grado di bloccare tutti i tentativi di accesso alla rete internet non autorizzati.

Altre funzionalità riguardano, invece, la sicurezza in rete. Ultimate Identity Protection, disponibile solamente con la licenza Premium Protection, fornisce una protezione avanzata da eventuali furti d'identità, molto più comuni di ciò che si pensa, monitorando il dark web alla ricerca di dati personali venduti. Questo accade spesso a causa dell'utilizzo di browser non sicuri oppure attraverso link di phishing: perciò BullGuard mette a disposizione il proprio browser web personalizzato, una piattaforma sicura ed intuitiva che terrà al sicuro tutti i dati sensibili dell'utente dagli attacchi esterni, negando l'installazione di plug-ins o estensioni senza consenso.

Interessante, soprattutto per i Gamer, le funzioni di Game Booster e Fastest Performance. Che tu sia uno streamer oppure un giocatore single player, BullGuard garantisce prestazioni veloci, efficienti e senza interruzioni, riducendo l'utilizzo delle risorse di sistema per ottimizzare le performance del PC. Infine, per la sicurezza dei più piccoli, è possibile attivare la modalità Parental Control per monitorare l'attività online, bloccare siti web sospetti, imporre filtri e limitare il tempo davanti allo schermo.

BullGuard è la soluzione definitiva per la sicurezza dei propri dispositivi con sistema operativo Windows. La licenza annuale Premium Protection, la più completa in termini di funzionalità, è ora in offerta a 36 euro, con un risparmio del 60% rispetto al prezzo originale di 89,99 euro.