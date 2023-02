Qual è la migliore VPN del momento? Quella giusta costa 2,30 euro al mese

Come individuare la migliore VPN del mese di febbraio 2023? In generale, la scelta della VPN deve essere fatta tenendo in considerazione almeno 3 fattori: la sicurezza della connessione, la libertà nell’utilizzo della rete e il costo richiesto dal provider. La combinazione di questi elementi consente di individuare l’opzione migliore.

Una soluzione valida per chi è in cerca della migliore VPN in questo momento è Surfshark. Il servizio garantisce la massima privacy e mette a disposizione una connessione senza limiti di velocità e di tempo di utilizzo. Con l’offerta attuale, inoltre, Surfshark costa appena 2,30 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. Per scoprire l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Scegliere la migliore VPN è semplice: ecco come fare

Individuare la migliore VPN del momento è semplicissimo. Basta tenere ben presenti quelli che sono gli elementi centrali di una VPN. Un servizio di questo tipo deve garantire:

un accesso ad Internet sicuro e privato, senza il tracciamento dei dati dell’utente

senza il tracciamento dei dati dell’utente una connessione senza limiti di tempo , di traffico e senza restrizioni alla velocità massima della connessione

, di traffico e senza restrizioni alla velocità massima della connessione un costo contenuto; per una buona VPN, infatti, bastano pochi euro al mese e non è necessario spendere tanto

Surfshark rientra al 100% nei requisiti delle migliori VPN. Il servizio protegge la connessione con la crittografia dei dati e con una politica no log. L’accesso ad Internet, inoltre, avviene senza limiti di alcun tipo, permettendo all’utente di sfruttare al massimo la connessione a propria disposizione.

Un altro punto di forza di Surfshark è il prezzo. Con il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi inclusi, infatti, la VPN costa appena 2,30 euro al mese (per una spesa complessiva di circa 59 euro per un accesso di 26 mesi). Da notare, inoltre, che scegliendo di pagare con PayPal è possibile anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi per ammortizzare ulteriormente la spesa. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.