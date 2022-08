Antivirus per iPhone e iPad: ecco perché va installato

Installare un antivirus su iPhone e iPad può sembrare un’operazione “inutile” a molti utenti. In realtà, si tratta di una soluzione sempre più consigliata dagli esperti di sicurezza informatica: non a caso, non sono pochi i prodotti antivirus Premium che permettono di proteggere anche i dispositivi mobile.

Avira Prime, a cui puoi abbonarti con uno sconto esclusivo del 60%, è uno di questi: ti permette di proteggere non solo il PC e il Mac, ma anche iPhone, iPad e altri dispositivi mobile per un massimo di cinque. Viene prevista infatti una specifica applicazione pensata per la sicurezza di smartphone e tablet Apple. Adesso ti spieghiamo come possono essere attaccati.

Antivirus per iPhone e iPad: perché andrebbe installato

Prima di proseguire, va precisata una cosa: iPhone e iPad sono solitamente dei dispositivi mobile più sicuri della media. Merito dei controlli serratissimi operati da Apple, specialmente con le applicazioni che vengono rese disponibili su App Store. Inoltre, il sistema viene costantemente aggiornato per prevenire attacchi dagli hacker che possano sfruttare falle o bug.

Nonostante questo, anche iPhone e iPad sono attaccabili, specialmente in queste situazioni:

WiFi pubblico : collegarsi a una rete WiFi pubblica può esporci all’attacco di possibili malintenzionati. In questi casi una buona protezione può essere fornita anche da una rete VPN

: collegarsi a una rete WiFi pubblica può esporci all’attacco di possibili malintenzionati. In questi casi una buona protezione può essere fornita anche da una Spam : il metodo più tradizionale è quello legato allo spam, che può avvenire con l’apertura di un link da parte di una email fraudolenta

: il metodo più tradizionale è quello legato allo spam, che può avvenire con l’apertura di un link da parte di una email fraudolenta SMS : in modo simile le truffe possono arrivare da parte di finti SMS, che ti invitano ad esempio ad inserire informazioni per recuperare un presunto account bancario bloccato

: in modo simile le truffe possono arrivare da parte di finti SMS, che ti invitano ad esempio ad inserire informazioni per recuperare un presunto account bancario bloccato WhatsApp e altre chat: anche i sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati possono essere forieri di attacchi tramite link spam e messaggi falsi

Questo genere di minacce, che possono colpire in particolar modo gli utenti più inconsapevoli, vengono automaticamente bloccate con l’installazione di un antivirus Premium. Avira Prime, ad esempio, dispone di un sistema di protezione che blocca in maniera automatica qualsiasi tentativo di intrusione. Puoi abbonarti con il 60% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.