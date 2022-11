Quale antivirus scegliere nel 2022: ecco come individuare il migliore

Il settore degli antivirus include un gran numero di proposte ed è lecito, quindi, chiedersi qual è l’antivirus migliore da scegliere nel 2022. I fattori da prendere in considerazione sono diversi in quanto le opzioni a disposizione degli utenti non mancano di certo.

In questo periodo di Black Friday, inoltre, è possibile sfruttare ottime offerte sui migliori antivirus del 2022. Tra le promozioni da cogliere al volo c’è lo sconto riservato a Norton 360. L’antivirus, una vera e propria istituzione del settore della sicurezza informatica, è scontato fino al 65%. L’antivirus parte da appena 29,99 euro per un anno di protezione.

Qual è il miglior antivirus in assoluto? ecco gli elementi da considerare

Il primo aspetto da tenere in considerazione nella scelta di un buon antivirus è rappresentato dalla distinzione tra antivirus gratis e antivirus a pagamento. Nel primo caso, si tratta di un software scaricabile gratuitamente mentre per il secondo è necessario sostenere una spesa iniziale.

Per massimizzare la sicurezza e per poter contare su di una protezione completa è necessario puntare su di un antivirus a pagamento. Questi software sono più completi, più aggiornati e più efficienti rispetto alle soluzioni gratuite. Considerando gli enormi rischi che caratterizzano il web, la scelta di una soluzione gratuita espone inevitabilmente ad alcuni pericoli.

Nella scelta del miglior antivirus, inoltre, è necessario considerare anche altri parametri. La possibilità di una protezione multi-dispositivo (sia su PC che su smartphone) gioca un ruolo fondamentale. Anche poter contare su di un firewall completo è un elemento da non sottovalutare.

Per un servizio completo, inoltre, un buon antivirus dovrebbe mettere a disposizione un servizio di backup in cloud dei propri dati oltre che un password manager (per proteggere le proprie credenziali) e la possibilità di utilizzare una VPN nel caso sia necessario rendere privata e sicura una connessione (ad esempio quando si utilizza un Wi-Fi pubblico).

Quale antivirus scaricare oggi: la proposta di Norton 360

Norton 360 ricalca con precisione l’identikit del miglior antivirus mettendo a disposizione:

una protezione contro spyware, virus, malware e ransomware

la possibilità di utilizzo su più dispositivi (con la versione Deluxe e la Premium)

un servizio di backup in cloud (protetto) del proprio PC

un password manager

un Firewall per PC e Mac

una VPN per PC, Mac, smartphone e tablet

Con le offerte del Black Friday, inoltre, è possibile attivare Norton 360 con uno sconto fino al 65%. L’offerta più vantaggiosa riguarda la versione Deluxe, disponibile a 34,99 euro per un anno. Da notare, inoltre, la possibilità di attivare la versione Standard a 29,99 euro e la versione Premium a 44,99 euro.

Tutte le versioni di Norton 360 sono attivabili direttamente online:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.