Antivirus Android: la migliore offerta del mese, 50% sconto su BullGuard

BullGuard Mobile Security è in offerta all'eccezionale prezzo di 9,99 euro: ben il 50% di sconto per uno fra i migliori e più funzionali Antivirus disponibili per Android. A distinguere BullGuard dalla concorrenza sono sicuramente le sue numerose funzionalità, studiate per mantenere i propri dispositivi – Smartphone o Tablet che siano – costantemente sicuri e monitorati.

Veloce, sicuro ed affidabile: sono le tre parole chiave che contraddistinguono il lavoro di BullGuard. Basato su tecnologia cloud (con conseguente consumo ridotto di batteria), questo potente Antivirus è in grado di scansionare qualsiasi dispositivo Android in ogni suo anfratto per scovare infezioni, malware o applicazioni pericolose. Le minacce sono classificate dal sistema e dunque – se riconosciute – l'utente viene allertato immediatamente di possibili infezioni.

Ma BullGuard è molto più di un semplice Antivirus, è una sicurezza smart che si estende alla protezione da furti e al parental control per i più piccoli. Nello specifico, la modalità anti-furto permette di proteggere e risalire al proprio smartphone nel caso in cui venisse rubato. Fra le funzionalità ci sono il blocco e lo sblocco da remoto del proprio dispositivo, in modo da impedirne l'accesso ai ladri, la localizzazione in tempo reale e la possibilità di cancellare a distanza tutti i dati contenuti al suo interno.

Per evitare di perdere preziosi file, si può fare affidamento al comodo sistema di backup incluso nell'abbonamento che supporta immagini, video, sms, contatti e appuntamenti del calendario. Ripristinare i propri dati è semplice quanto salvarli: basterà accedere alla propria dashboard personale su un qualsiasi browser per trasferirli nuovamente su un dispositivo a nostra scelta. Fra le funzioni di BullGuard si trova anche una comoda modalità parental control per proteggere i più piccoli di casa monitorando sms, telefonate, immagini, applicazioni e localizzazione GPS, anche da remoto.

BullGuard Mobile Security è, dunque, la soluzione più completa ed efficace per proteggere i nostri dispositivi Android non soltanto dalle minacce della rete, ma anche dall'azione di malintenzionati e ladri. L'abbonamento annuale al software comprende tre dispositivi mobili ed è in in super offerta al 50% di sconto al prezzo di 9,99 euro anziché 19,99 euro. Aggiungendo 2 euro sarà possibile aumentare la protezione fino a 5 dispositivi e con 6 euro in più di prorogare per un ulteriore anno l'abbonamento.