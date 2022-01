eToro: scopriamo il programma Popular Investor

eToro è una piattaforma di trading online leader a livello mondiale, oltre alle tradizionali modalità di business, sulla piattaforma è aperta una nuova possibile tipologia, ovvero il programma “Popular Investor”. Questo programma permette agli investitori di spiccato talento di poter generare un ulteriore entrata al proprio reddito su base annua. Attraverso la piattaforma eToro è possibile acquistare il servizio di quello che viene chiamato “copy trading”, cioè andare a copiare in tutto e per tutto gli investimenti dei trader di maggior talento.

Questo programma è un’esclusiva eToro, per accedere alla famiglia dei cosidetti “Popular Investors” è necessario inviare una domanda di candidatura che rispetti dei requisiti ben definiti; una volta entrato, in base a quanti utenti decidono di copiare le proprie mosse sul mercato si viene pagati di conseguenza dalla piattaforma stessa.

Questo programma, quindi, permette di far crescere le attività dei trader di successo attraverso la condivisione delle proprie conoscenze e ampliando di conseguenza il proprio portafoglio.

Sul sito sono presenti pagine dedicate a coloro che vogliono acquisire ulteriori informazioni, in particolare sono presenti i profili di alcuni popular investors ed una finestra adibita alla risposta delle cosiddette domande frequenti.

Alcuni dei requisiti per diventare un popular investor

Tra i requisiti troviamo, ovviamente, quello di avere un conto attivo che attesti la permanenza sulla piattaforma da almeno due mesi. Inoltre è importante mantenere il feed attivo dove vengano pubblicati post con strategie ed analisi di mercato in modo da avere più alta la possibilità di attirare dei papabili copiatori, ancora, deve essere stato effettuato un deposito (ed il patrimonio deve essere superiore ai 1000$). Infine eToro fa presente che l’ammissione al programma non è necessariamente garantita a chi soddisfa pienamente i requisiti citati e che quindi i requisiti richiesti sono necessari ma non garantiscono necessariamente l’ammissione.

