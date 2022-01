eToro: update mercato crypto con Chainlink in rialzo del 18%

eToro ha pubblicato un aggiornamento sul mercato sul proprio blog con l’informazione relativa ai mercati delle criptovalute, che nell’ultima periodo sembrano più che collegati con quelli azionari tradizionali. Il comportamento del Bitcoin, e di conseguenza anche delle altre crypto che vengono trainate, si amplifica in relazione ai principali indici.

Un comportamento anomalo se si pensa alla base della dinamica di alcuni asset, specie Bitcoin, che dovrebbero essere visti come protezione da inflazione e mercati tradizionali. Nell’ultima settimana spicca Chianlink che sale del 18% a fronte della discesa generale del mercato, dimostrando anche forza.

Occhi sulla Federal Reserve

La volatilità che c’è attualmente sui mercati è dettata dalla Federal Reserve che ha già reso chiaro che interverrà sui tassi di interesse probabilmente a fine Q1 2022, a fronte della fine del programma di acquisti di asset da parte della banca centrale. Tutti dati economici che si possono vedere al meglio direttamente sul loro post.

Il sunto è che data l’inflazione elevata arrivata al 7% nell’ultimo dato uscito mercoledì, bisognerà agire prima possibile per cercare di contenerla e livellare di nuovo i prezzi di materie prime e consumi. L’update si può leggere nel dettaglio, ma il sunto è questo.

eToro offre ai propri utenti la possibilità di investire a partire da cifre contenute come 50€ e a zero commissioni, aggiungendo un sacco di altri servizi come questo appena citato, ovvero un update sui mercati dal proprio staff, con la possibilità di confrontarsi anche con gli altri utenti sui movimenti di mercato.

Questo permette di non sentirsi soli e capire le potenziali motivazioni di un determinato movimento dei mercati, cosa non da poco per evitare di compiere acquisti o vendite trainati solo dall’emozione, cosa che porta spesso a fare errori e di conseguenza perdere parte o interamente il proprio capitale. L’investimento consapevole anche grazie all’academy interna è alla base.