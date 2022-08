Il miglior antivirus per un dispositivo Android? Bitdefender

Ogni dispositivo Android dovrebbe essere protetto da un antivirus, un po’ come succede per un PC desktop e laptop.

Il problema è che, quasi mai, gli utenti ci pensano e, di rado, ne installano uno e, quando lo fanno, optano per un antivirus gratuito che non offre una protezione completa. Quindi, virus e malware sono sempre in agguato.

Le funzionalità, in fondo, sono pur sempre ridotte, esponendo così il dispositivo mobile a qualsiasi tipologia di infezione.

Da ciò si capisce quanto sia importante acquistare un antivirus Android per mettere al sicuro i propri dati. Un antivirus a pagamento garantisce maggiore protezione contro attacchi di virus e malware.

A differenza degli antivirus gratuiti, che non vengono aggiornati periodicamente, quelli a pagamento ricevono un aggiornamento al giorno, visto che l’esercito dei virus infoltisce sempre i suoi ranghi.

Dispositivo Android: quale antivirus scegliere?

Dopo aver fatto un’analisi dettagliata di recensioni varie, si può affermare senza alcun dubbio che il miglior antivirus per un dispositivo Android è Bitdefender.

È un antivirus ricco di molte funzionalità e, grazie al pacchetto Bitdefender Mobile Security, tutti coloro che posseggono dispositivi Android avranno una protezione a 360 gradi.

La protezione è totale, poiché verrà fatta una scansione di tutte le app installate per tenere lontane eventuali minacce esterne.

Vengono anche bloccati gli URL pericolosi, difendendo il dispositivo da siti con contenuti dannosi. Inoltre è presente l’app locker, la quale protegge i dati personali da possibili accessi esterni.

Bitdefender non protegge soltanto i dispositivi Android. È anche molto diffuso come antivirus per PC desktop e portatili.

Entrando in questa pagina, si potrà scegliere la protezione ideale per il proprio PC scegliendo fra tre opzioni:

Bitdefender Antivirus Plus: offre una protezione base per PC Windows fino a 3 unità.

Bitdefender Total Security: protezione allargata fino a 5 dispositivi, tra cui PC Windows, macOS, iOS e Android.

Bitdefender Internet Security: protezione fino a 3 dispositivi ma allargata.

Quindi, la scelta ideale per proteggere sia un dispositivo mobile Android che un PC Windows è, senza dubbio, Bitdefender Total Security.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.