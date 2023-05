Nuova VPN al miglior prezzo: meno di 2 euro al mese con quest'offerta

Chi è alla ricerca di una nuova VPN può oggi puntare sull’offerta proposta da Private Internet Access, uno dei servizi VPN più completi e affidabili sul mercato. Grazie alla promozione in corso per un periodo di tempo limitato, infatti, il piano biennale viene scontato dell’82% ed include 3 mesi gratis (per un abbonamento di 27 mesi). In questo modo, per accedere ad una nuova VPN basteranno 1,92 euro al mese. L’offerta è accessibile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, linkato qui di sotto.

Private Internet Access: un’ottima VPN ora ad un prezzo ridotto

Con Private Internet Access è possibile accedere ad un servizio VPN completo che prevede:

connessione senza limiti di banda, traffico dati e tempo di utilizzo

accesso ad un network di server che copre 84 Paesi per aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico

per aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico utilizzo della VPN da un numero illimitato di dispositivi su tutti i principali sistemi operativi

su tutti i principali sistemi operativi politica no log e tante opzioni di privacy per una navigazione davvero privata e senza tracciamento

e tante opzioni di privacy per una navigazione davvero privata e senza tracciamento sistema integrato per bloccare annunci, tracker e siti web dannosi

Grazie all’offerta in corso, Private Internet Access diventa una delle migliori VPN per rapporto qualità/prezzo. Il piano biennale costa ora appena 1,92 euro al mese con l’aggiunta di 3 mesi gratis, per un abbonamento totale di 27 mesi. L’offerta è accessibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

Private Internet Access è una delle migliori scelte per chi è alla ricerca di una nuova VPN oggi. Non si tratta, però, dell’unica opzione disponibile. Il settore offre svariate alternative da tenere in considerazione. Tramite la tabella qui di sotto è possibile, facilmente, accedere ad una panoramica completa delle soluzioni migliori per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

