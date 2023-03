VPN al miglior prezzo: con Surfshark bastano 2,30 euro al mese

Il prezzo della VPN è un elemento centrale nella scelta del servizio. Le VPN gratuite sono, infatti, troppo limitate (sia in termini di velocità che di traffico disponibile e sicurezza) per un utilizzo anche solo più che occasionale. Di conseguenza, è necessario valutare l’attivazione di un servizio in abbonamento per poter ottenere un accesso sicuro, privato e senza limitazioni al web.

Pagare una VPN non significa dover fare i conti con un prezzo elevato: la conferma arriva da Surfshark, una delle principali VPN sul mercato. Il servizio, infatti, costa appena 2,30 euro al mese. Per ridurre il prezzo della VPN è possibile puntare sul piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. In questo modo, infatti, è possibile ridurre il costo della VPN dell’82%.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Surfshark, linkato qui di seguito.

VPN al prezzo giusto: ecco i vantaggi dell’offerta di Surfshark

Il servizio offerto da Surfshark è completo, sotto tutti i punti di vista. Con questa VPN è possibile:

accedere ad un network di oltre 3 mila server distribuiti in 100 Paesi per aggirare qualsiasi limite geografico dei servizi web

distribuiti in 100 Paesi per aggirare qualsiasi limite geografico dei servizi web poter contare su di una c onnessione ad Internet protetta dalla crittografia e sulla massima privacy grazie ad una politica no log

e sulla massima privacy grazie ad una politica no log utilizzare la VPN con un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente e su tutti i principali sistemi operativi

e su tutti i principali sistemi operativi accedere ad Internet senza limitazioni della velocità

Surfshark presenta un costo di 2,30 euro al mese scegliendo il piano biennale (per una spesa complessiva di 59 euro, pagabili anche in 3 rate con PayPal) che aggiunge anche 2 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 26 mesi. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale:

Surfshark è una delle migliori VPN sul mercato. Non si tratta dell’unica opzione disponibile. La tabella qui di seguito, infatti, va a riassumere le principali VPN su cui puntare per attivare il servizio al prezzo giusto e senza compromessi sulla qualità.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.