VPN al miglior prezzo: ecco come scegliere la più conveniente del momento

La scelta di una nuova VPN passa per l’analisi dei vantaggi delle varie opzioni a propria disposizione. Uno degli elementi principali da considerare è il prezzo: una VPN gratuita, infatti, presenta fin troppe limitazioni ed è, quindi, necessario puntare su di una soluzione a pagamento per poter ottenere il massimo dal servizio. Una buona VPN non deve costare molto in quanto ci sono diverse opzioni in grado di offrire un servizio completo ad un prezzo conveniente.

Tra le migliori VPN disponibili sul mercato, in questo momento, troviamo CyberGhost. Si tratta di un servizio completo e davvero conveniente che, con l’offerta attuale, costa appena 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale che include 2 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 26 mesi di sottoscrizione, garantendo uno sconto dell’82% rispetto al piano mensile. L’offerta è disponibile qui di seguito:

I vantaggi di CyberGhost: un’ottima VPN con un prezzo conveniente

Per accedere ad una nuova VPN è necessario assicurarsi che il servizio garantisca:

la crittografia del traffico dati per una privacy massima

l'accesso ad Internet senza limiti di tempo, velocità e volume di traffico

una rete di server distribuita in tutto il mondo e con migliaia di punti d'accesso a disposizione degli utenti

la possibilità di utilizzo su tutte le principali piattaforme, grazie ad app dedicate

la possibilità di utilizzo da più dispositivi in contemporanea

Tutti questi elementi possono essere facilmente identificati in CyberGhost. Il servizio VPN è sicuro e garantisce la massima privacy, grazie alla crittografia e ad una politica no log. C’è poi una rete di server distribuita in modo capillare e in grado di garantire una rete sempre veloce e un accesso da qualsiasi punto nel mondo, aggirando così i limiti geografici dei servizi web. CyberGhost, inoltre, è sia multi–utente (è possibile accedere alla VPN da 7 dispositivi in contemporanea) che multi-piattaforma.

Con l’offerta del momento è possibile attivare CyberGhost al prezzo scontato di 2,19 euro al mese scegliendo il piano di 2 anni con 2 mesi aggiuntivi gratis. La spesa totale è di 56 euro e può essere dilazionata in 3 rate mensili pagando con PayPal. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Per un quadro completo sulle migliori VPN del momento è possibile dare un’occhiata alla tabella qui di sotto:

