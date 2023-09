VPN veloce e a buon prezzo? Approfitta della super offerta di CyberGhost

CyberGhost è un servizio VPN che fa della velocità e della sicurezza le sue carte vincenti. In più vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto in queste ore, grazie all’ultima offerta a tempo limitata lanciata per il mese di settembre: 2 anni di VPN a soli 2,19 euro al mese, a cui si aggiungono 2 mesi extra in regalo e uno storage cloud gratuito da 500GB per 1 anno.

Per attivare l’offerta devi semplicemente collegarti alla pagina dedicata del sito ufficiale e seguire le indicazioni. Al termine dei 26 mesi promozionali (ricorda che 2 sono in regalo), puoi scegliere se rinnovare o disdire senza costi aggiuntivi.

CyberGhost VPN in sconto dell’82% per 2 anni (+2 mesi gratis)

Naviga alla massima velocità grazie alla VPN di CyberGhost, che ti consente di guardare i tuoi contenuti preferiti simulando una connessione dall’America, dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia. Vivi in diretta streaming le emozioni dello sport, scarica a tuo piacimento file di grandi dimensioni, gioca online con i tuoi amici o contro i tuoi avversari, senza limiti.

E con CyberGhost non rinunci nemmeno alla sicurezza, grazie all’uso della crittografia AES a 256 bit. Si tratta dello standard più alto del settore, tant’è che è lo stesso impiegato dal governo degli Stati Uniti d’America.

In caso di problemi, ricorda che puoi sempre contattare il servizio clienti sette giorni su sette, 24 ore su 24. L’assistenza avviene tramite live chat o via email.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di CyberGhost per risparmiare oltre l’80% sul prezzo di listino. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.