eToro: copia i migliori trader GRATIS

Apri un conto su eToro gratuitamente. Grazie a questo exchange hai la possibilità di creare e costruire il tuo portafoglio personale di investimento in un ecosistema semplice, immediato e smart. Addirittura, con questa piattaforma, puoi copiare i migliori trader gratis, senza costi aggiuntivi. Cosa vuol dire questo? Ecco alcuni dettagli che ti chiariranno una delle funzionalità più apprezzate.

In pratica con Copy Trader replichi le mosse di investimento di altri investitori in tempo reale e automaticamente. Essendo una piattaforma di social trading il vantaggio è che puoi interagire costantemente con gli utenti iscritti e capire quali sono le loro idee sul mercato e le prossime azioni che intraprenderanno. Ma Copy Trader è molto di più di tutto questo.

Scegliendo eToro puoi investire come i trader di punta iscritti sulla piattaforma da tempo. Ti basta scegliere un investitore da copiare e, quando fa trading, lo fai anche tu. Questo procedimento è intuitivo perché avvi e interrompi la copia o aggiungi e rimuovi fondi in qualsiasi istante. Inoltre è automatico perché le operazioni copiate vengono replicate in tempo reale nel tuo portafoglio.

eToro ti dà accesso ai trader di spicco

Con eToro puoi investire con i trader di spicco acquistando gli asset che comprano personalmente. Scegli l’utente che preferisci in base al livello di rischio, ai guadagni che ha ottenuto da quando investe su questa piattaforma e alle tipologie di investimento. Così risparmi tempo e gestisci il tuo portafoglio senza dover monitorare costantemente i mercati. Sostanzialmente sfrutti la loro competenza ed esperienza.

Infine, particolare non meno importante, la funzione di Copy Trader è completamente gratuita. Quindi non sono previsti costi aggiuntivi per la sua attivazione e il suo utilizzo. Hai una vetrina di Popular Investor, ognuno dei quali con strategie particolari, livello di rischio chiaro e comprovata esperienza. Tutti a tua disposizione per essere copiati. Scegline uno o crea il tuo team con un massimo di 100 trader.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.