Sky: Prova TUTTO a 9€ con Netflix e Paramount+

Sky continua a proporre la sua PROMO in Prova a soli 9 euro per un mese con la visione di tutti i suoi pacchetti ed anche di Netflix e Paramount+.

Sky: Prova TUTTO a 9€ per un mese

La promozione è sempre la solita che ben conosciamo e permette di fruire della visione dei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids ed anche da qualche mese dei cataloghi completi di Netflix e Paramount+. Tutto questo a soli 9 euro per un mese.

Grazie ai pacchetti Cinema, TV ed ai contenuti delle due piattaforme streaming incluse nel prezzo possiamo vedere una marea di Serie TV originali, Show e Film. Il pacchetto Sport è sicuramente il più interessante per gli amanti delle discipline sportive. Tra gli eventi più importanti troviamo la UEFA Champions League, la Conference League e la Europa League che sono le tre più ambiziose competizioni calcistiche europee per club. Il pacchetto in questione però non è solo calcio, infatti, permette di vedere tutte le gare in esclusiva della Formula 1 e della Moto GP. Con il pacchetti Calcio, invece, troviamo 3 partite in co-esclusiva di Serie A TIM, tutti i match di Serie BKT compresi i Play-Off e Play Out ed anche le migliori sfide dei campionati esteri più seguiti come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga.

Oltre ai pacchetti che abbiamo visto sinora, è compreso con l’offerta anche lo Sky Kids.

La promozione in questione è attivabile da chiunque abbia una connessione illimitata a casa. Non è necessaria l’installazione della parabola.

Costi ed altro

Questa favolosa offerta è disponibile ONLINE fino al 31 Dicembre 2022 e non prevede costi di attivazione.

