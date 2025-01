Bonifici gratuiti, Tax Manager e assicurazioni: tutto incluso nel conto HYPE Business

Liberi professionisti e ditte individuali hanno la necessità di poter contare su un conto corrente che preveda funzionalità e servizi dedicati alle specifiche esigenze professionali. HYPE Business è una delle realtà più interessanti in questo senso per la tipologia di servizi inclusi nel canone rivolte specificatamente per i professionisti. Aprendo ora il conto HYPE Business e utilizzando il codice 50BIZ si ottiene subito un bonus di 50€.

Il conto su misura alle esigenze dei professionisti

HYPE Business è un conto corrente con IBAN dedicato e carta di debito Mastercard che consente, tramite l’app mobile, di monitorare gli incassi e le uscite della propria attività. Inoltre consente di impostare dei box risparmi grazie ai quali riuscire ad accumulare dei risparmi da utilizzare per gli investimenti futuri per far crescere la propria azienda.

Inoltre HYPE Business integra il Tax Manager. Si tratta di uno strumento molto interessante per tutti i professionisti e le partite IVA in regime forfettario in quanto consente di stimare le imposte e i contributi che si dovranno pagare nell’anno in corso e prevedere un box di accantonamento con il quale mettere da parte l’importo necessario. In questo modo si riescono a rispettare le scadenze fiscali e avere una gestione virtuosa della propria attività.

Anche la gestione delle spese ordinarie è conveniente con HYPE Business che incluso nel canone prevede bonifici ordinari e istantanei gratuiti, il pagamento degli F24 semplificati gratuiti, l’assistenza sempre disponibile anche su WhatsApp e la possibilità di accedere a un valido pacchetto di assicurazioni.

I liberi professionisti e le partite IVA, infatti, spesso non hanno garanzie in caso di infortuni o malattie: in HYPE Business sono incluse le polizze su infortunio e malattia (polizza Wopta Assicurazioni) e quella multirischi con RC professionale. Inoltre con la carta Mastercard si accede al programma Business Bonus che offre sconti sugli acquisti online e su diversi corsi di formazione, ma anche l’accesso gratuito e prioritario ai varchi di sicurezza dei più importanti aeroporti italiani.