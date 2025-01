HYPE Next: servizi avanzati e un bonus di benvenuto di 20€

Se sei alla ricerca di un conto corrente che unisca funzionalità avanzate e convenienza, HYPE Next è la soluzione ideale. Questo conto smart ti offre tutti i servizi di cui hai bisogno per gestire al meglio le tue finanze, con l’aggiunta di un bonus di benvenuto per chi apre il conto oggi. Ben 20€ utilizzando il codice CIAOHYPER in fase di registrazione. Trovi tutte le informazioni del caso su questa pagina del sito di HYPE.

Tutti i vantaggi di HYPE Next

Con HYPE Next, hai accesso a un conto corrente moderno e flessibile, pensato per semplificare la gestione delle tue spese quotidiane. Tra i principali servizi offerti:

Carta di debito inclusa per effettuare acquisti online e in negozio in tutto il mondo;

per effettuare acquisti online e in negozio in tutto il mondo; Bonifici gratuiti : invia e ricevi bonifici SEPA senza costi aggiuntivi;

: invia e ricevi bonifici SEPA senza costi aggiuntivi; Prelievi senza commissioni : ritira contanti gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM in Italia e nell’area euro;

: ritira contanti gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM in Italia e nell’area euro; Gestione digitale : controlla il tuo saldo, monitora le transazioni e pianifica il tuo budget direttamente dall’app HYPE;

: controlla il tuo saldo, monitora le transazioni e pianifica il tuo budget direttamente dall’app HYPE; Polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica.

Ma HYPE Next non si limita alle funzioni base: con il conto puoi accedere a strumenti avanzati come l’investimento in strumenti finanziari e la possibilità di richiedere micro-prestiti in pochi clic. Il tutto ad un costo del canone mensile di 2,90€.

Per chi sceglie di aprire il conto HYPE Next oggi, è previsto un bonus di benvenuto di 20€, accreditato direttamente sul conto. Un incentivo che rende ancora più interessante iniziare a utilizzare un servizio già apprezzato per la sua semplicità e completezza.

Non perdere l’opportunità di passare a un conto che si adatta al tuo stile di vita. Visita il sito ufficiale di HYPE, scopri tutti i dettagli e apri il tuo conto Next oggi stesso.