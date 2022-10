Prova Sky: TUTTO a 9€ ora con Netflix e Paramount+

La PROMO Prova Sky è sicuramente una delle più interessanti se sei ancora indeciso quale Pay TV scegliere. Con questa iniziativa promozionale oltre ai vari canali Sky è possibile vedere senza costi aggiuntivi anche Netflix e Paramount+.

Prova Sky: Vedi TUTTI i pacchetti a 9€

La promozione include la visione dei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids oltre a tutto il catalogo di Netflix in HD ed anche il nuovissimo Paramount+. Tutto questo è incluso a soli 9 euro per un mese. Al termine del mese non c’è alcun obbligo di rinnovo.

In sostanza, Sky TV e Cinema offrono la visione delle Serie TV più amate, dei talent come X Factor e molti altri contenuti originali. Per gli amanti del calcio e degli sport, la Prova mette a disposizione il pacchetto Sport con tutte le partite della UEFA Champions League, della Conference League e dell’Europa League, la Formula 1, la Moto GP. Oltre a questo ci sono altri sport visibili come il tennis. Il pacchetto Calcio, invece, offre la visione di 3 match di Serie A TIM, tutte le partite di Serie BKT con Play-Off e Play Out ed il calcio estero che conta come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga.

L’ultimo pacchetto incluso nel prezzo è il Kids, pensato per tutta la famiglia.

Per vedere questi contenuti a 9 euro è necessaria una connessione internet stabile ed il decoder Sky Q via Internet che viene fornito in comodato d’uso gratuito.

Costi ed altro

La tariffa è disponibile fino al 31 Dicembre 2022 con attivazione

, salvo eventuali proroghe. Alla fine del primo mese, sarà possibile continuare a vedere i contenuti preferiti scegliendo tra i vari pacchetti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.