Credem diventa smart: ecco il conto a CANONE ZERO

Apri Credem Link, il conto corrente a Canone Zero che offre tutto quello che ti serve per gestire in modo intelligente, pratico ed efficace i tuoi risparmi. Si tratta della soluzione più umana di essere digitale. Affidati a una grande banca, storica e presente da tempo sul territorio italiano, ma con una soluzione digitale che non rinuncia a nulla.

Inclusi in questa promozione hai tantissimi servizi tutti utili e funzionali. Inoltre, hai a tua disposizione un team di consulenti in filiale o da remoto per rispondere a qualsiasi tua domanda o richiesta. Tra l’altro, puoi anche scegliere Conto Deposito Più che ti assicura un tasso lordo annuo del 4% a scadenza per nove mesi sui tuoi risparmi. Lo attivi in pochissimi click dal tuo Internet Banking o dalla App ufficiale.

Credem Link: il tuo conto corrente su misura

Scegli Credem Link per ottenere un conto corrente su misura davvero speciale. Per te e per le persone che ami, questa è una soluzione sicura e molto efficiente per gestire risparmi, spese, entrate e anche depositi. Vediamo insieme cosa hai incluso in questo pacchetto davvero ricco e vantaggioso:

app e internet banking a canone zero ;

e internet banking a ; carta di debito internazionale a canone zero il primo anno, poi a soli 1,50 euro al mese, oppure carta di debito a canone zero;

a il primo anno, poi a soli 1,50 euro al mese, oppure carta di debito a canone zero; firma elettronica gratuita;

gratuita; team di consulenti a tua disposizione in filiale o da remoto.

Credem Link lo attivi in pochi minuti online. Ricordati di tenere con te un tuo documento di identità. Inserisci i tuoi dati, scegli il tuo consulente, configura la tua offerta, sottoscrivi i tuoi contratti, apri il tuo conto corrente. E se hai lo SPID è ancora più veloce e immediato. Approfitta subito di questa incredibile promozione.

