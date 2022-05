Tre nuovi criptoasset su eToro: IMX, LPT e CTSI

Il portfolio di criptoasset messo da eToro a disposizione dei trader si è arricchito questa settimana di tre new entry: si tratta di IMX (Immutable X), LPT (Livepeer) e CTSI (Cartesi). La piattaforma conferma così il proprio impegno finalizzato a offrire agli utenti la più ampia libertà di scelta possibile.

IMX, LPT e CTSI disponibili su eToro

Sale dunque a un totale di 67 il numero dei criptoasset proposti agli investitori (già presenti da tempo BTC, ETH, ADA, TRON, DOGE e molti altri). Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i tre nuovi token appena accolti da eToro e su quali tecnologie poggiano.

Immutable X: soluzione di ridimensionamento Layer 2 per NFT su Ethereum. Utilizza i zk-Rollup per rendere le transazioni più veloci ed economiche. IMX è il token Ethereum che alimenta Immutable X e si usa per lo staking, il voto sulle decisioni di governance e il pagamento delle commissioni di transazione.

Livepeer: rete di streaming video decentralizzata, incentrata su Ethereum. Consente ai partecipanti di affittare le loro risorse di elaborazione inattive per l’elaborazione video in cambio di commissioni. I token LPT si usano per lo staking e il pagamento delle commissioni di trasmissione.

Cartesi: piattaforma di ridimensionamento blockchain che consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate utilizzando Linux. Sfrutta rollup ottimistici per eseguire il calcolo off-chain. I token CTSI si usano per lo staking e il pagamento delle commissioni di elaborazione dati.

All’inizio del mese scorso, la piattaforma ha lanciato il progetto eToro.art, muovendo un passo in direzione degli NFT, abbracciando fin da subito nomi celebri come Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, World of Women e puntando sulla promozione dei nuovi talenti.

