BTC Halving: perché è l'occasione giusta per entrare nel mercato delle criptovalute

Le criptovalute si stanno prendendo la loro rivincita nei confronti di chi fino a poco tempo fa nutriva dei dubbi sulla loro sostenibilità e affidabilità. A trainare l’intero settore è la crescita inarrestabile di Bitcoin, che nella serata di ieri ha superato quota 60.000 dollari per la prima volta dopo oltre due anni, avvicinandosi al record storico di 69.000 dollari raggiunto a un anno di distanza dal suo terzo halving.

Evento, l’halving di Bitcoin, che si avvicina a grandi passi: atteso quest’anno per la seconda parte del mese di aprile, secondo la maggior parte degli analisti è ritenuto come uno dei fattori determinanti per la crescita senza freni delle ultime settimane, tanto da far registrare un rialzo del 40% nel solo mese di febbraio. E se anche tu appartieni alla lista delle persone che ha scelto di investire per la prima volta nel mercato delle criptovalute, ti suggeriamo di scegliere la piattaforma eToro, punto di riferimento in Italia e da oltre dieci anni coinvolta in prima fila in questo settore.

I motivi per i quali eToro rappresenta la scelta giusta per iniziare a fare trading di criptovalute

In primo luogo, a differenza di altri broker che nel corso del tempo hanno mostrato il fianco ad hacker e cybercriminali, eToro vanta oltre dieci anni di storia di grande solidità, tanto da essersi guadagnata la fiducia di una community di oltre 30 milioni di persone.

A questo proposito, uno dei fiori all’occhiello della piattaforma è il sistema di cold storage di grado militare, grazie al quale riesce a mantenere al sicuro gli asset dei propri clienti da potenziali attacchi informatici.

Un altro motivo per cui scegliere eToro è la sua Academy, all’interno della quale i neofiti possono consultare decine e decine di risorse gratuite utili per imparare da zero il trading. E dopo la teoria segue sempre la pratica, grazie al conto demo da 100.000 dollari virtuali.

In ultimo, sottolineiamo la funzionalità CopyTrader, che consente di copiare letteralmente non soltanto le strategie messe in atto dai migliori trader, ma anche i loro portafogli.

L’iscrizione alla piattaforma eToro è al 100% gratuita.